عبر إيماءة جديدة يمكنك الآن الخروج من مقاطع يوتيوب بملء الشاشة

يمكنك الآن الخروج من مقاطع فيديو يوتيوب بملء الشاشة من خلال التمرير السريع لأسفل.
على مدار أعوام، تحاول جوجل تحسين تجربة المستخدم من على تطبيقها يوتيوب، حيث من المعلوم أن واجهة التطبيق تتضمّن عشرات الخيارات والرموز المزدحمة في شاشة صغيرة، ومع ظهور خاصية الإيماءات تحسّنت الأمور بعض الشيء والتي بدورها تعمل على تقليل عملية النقر والتنقلات.
الآن، تدخل إيماءة جديدة خاصة بالخروج من مقاطع الفيديو بملء الشاشة، وقبل ذلك، للخروج من وضع ملء الشاشة، عليك أولًا الضغط مرة واحدة على الشاشة لتظهر عناصر التحكم ثم النقر فوق المربع الصغير في الزاوية للخروج من عرض ملء الشاشة، أو الاستعانة بالإيماءة الجانبية من على إصدار أندرويد 10 والتي تُعد دقيقة للغاية.
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