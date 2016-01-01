دل تكشف عن أصغر لابتوب في العالم برامات 64 جيجابايت.. تعرف على مواصفاته وسعره

كشفت شركة دل Dell عن أصغر حاسوب محمول (لابتوب) في العالم، وهو حاسوب “إكس بي إس 17” XPS 17، وهو أصغر لابتوب بقياس 17 بوصة في العالم، كما أنه الأقوى في فئة حواسيب XPS على الإطلاق.
ويصدر اللابتوب الجديد “إكس بي إس 17” XPS 17 بتصميم جديد، يتضمن هيكل نحيف بسمك 19,5 ملليمتر، ووزن 2,11 كجم، مع تحسين في تدفق الهواء، ومعالج إنتل من الجيل العاشر Core i9 10885H، ومعالج رسوميات (جرافيك) إنفيديا جي فورس Nvidia GeForce RTX 2060 بتصميم Max-Q.
وتبلغ دقة شاشة لابتوب دل Dell XPS 17 الجديد 2400×3840 بيكسل، والتي يمكن تغييرها إلى شاشة عادية بدقة 1200×1900 بيكسل، وتدعم ميزة HDR، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع كاميرا ويب عالية الدقة مدمجة أعلى الشاشة، وبطارية تكفي للعمل حتى 20 ساعة.
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