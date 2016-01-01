

دل تكشف عن أصغر لابتوب في العالم برامات 64 جيجابايت.. تعرف على مواصفاته وسعره دل تكشف عن أصغر لابتوب في العالم برامات 64 جيجابايت.. تعرف على مواصفاته وسعره

كشفت شركة دل Dell عن أصغر حاسوب محمول (لابتوب) في العالم، وهو حاسوب “إكس بي إس 17” XPS 17، وهو أصغر لابتوب بقياس 17 بوصة في العالم، كما أنه الأقوى في فئة حواسيب XPS على الإطلاق.



ويصدر اللابتوب الجديد “إكس بي إس 17” XPS 17 بتصميم جديد، يتضمن هيكل نحيف بسمك 19,5 ملليمتر، ووزن 2,11 كجم، مع تحسين في تدفق الهواء، ومعالج إنتل من الجيل العاشر Core i9 10885H، ومعالج رسوميات (جرافيك) إنفيديا جي فورس Nvidia GeForce RTX 2060 بتصميم Max-Q.



وتبلغ دقة شاشة لابتوب دل Dell XPS 17 الجديد 2400×3840 بيكسل، والتي يمكن تغييرها إلى شاشة عادية بدقة 1200×1900 بيكسل، وتدعم ميزة HDR، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع كاميرا ويب عالية الدقة مدمجة أعلى الشاشة، وبطارية تكفي للعمل حتى 20 ساعة.

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وتوفر دل Dell إصدارين من لابتوب XPS 17، الأول بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، والثاني بذاكرة عشوائية 64 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 2 تيرابايت.ويحتوي حاسوب دل المحمول الجديد XPS 17 على 4 منافذ USB-C Thunderbolt 3 مع قارئ لبطاقات الذاكرة الخارجية SD، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس 3,5 مم.ويبدأ سعر لابتوب دل Dell XPS 17 من 1,500 دولارا (23,600 جنيها مصريا تقريبا)، وسوف يبدأ طرحه في الأسواق بدءا من صيف العام الجاري 2020.