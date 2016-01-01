يمكنك الآن تحويل مكتبتك على Google Play Music إلى Youtube Music

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يمكنك الآن تحويل مكتبتك على Google Play Music إلى Youtube Music

سيتم إغلاق Google Play Music في وقت لاحق من هذا العام، ولتسهيل الانتقال إلى YouTube Music، أعلنت شركة جوجل عن أداة جديدة تتيح لمستخدمي Google Play Music نقل مكتباتهم إلى YouTube Music.

ستشمل البيانات التي سيتم ترحيلها الأغاني المرفوعة والتي تم شراؤها والألبومات وقوائم التشغيل الشخصية والمشتركة والمحطات. تُنقل الأداة أيضًا الأغاني المحببة وغير المحبوبة وتقول جوجل أنها ستحدّث ملفك الشخصي في YouTube Music لتقديم توصيات للأغاني بناءً على سجل الإستماع الخاص بك على Google Play Music وبناءً على الأغاني التي أبديت إعجابك بها والأغاني التي أبديت عدم إعجابك بها.

إلى جانب ذلك، ستُحول جوجل إشتراكك في Google Play Music إلى المستوى المكافئ من YouTube Music Premium أو YouTube Premium إستنادًا إلى المزايا التي يحصل عليها المستخدمين ضمن إشتراكاتهم الحالية، ويمكن لأولئك الذين لم يشتركوا في أي خطط إستخدام النسخة المدعومة بالإعلانات من Youtube Music مجانًا.

إذا كنت من مستخدمي Google Play Music، فيمكنك ترحيل بياناتك من خلال التوجه إلى music.youtube.com/transfer أو ببساطة النقر على زر النقل في تطبيق Youtube Music. توجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل.

المصدر: موقع الكترونى

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