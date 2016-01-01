قامت شركة جوجل بتحويل مستخدمى تطبيقها للموسيقى Google Play Music، لصالح تطبيق YouTube Music ، وتعمل الشركة على استحداث أدوات وقوائم تشغيل بالإضافة إلى قوائم شخصية مفضلة ومكتبات للموسيقى وتحويلها إلى YouTube Music.
وصرح براندون بيلينسكي، مدير تطبيقى Google Play Music و YouTube Music بأن شركة جوجل قررت إعطاء المستخدمين الوقت الكافى للتعرف على المحتوى الموسيقى الذى يقدمه تطبيق YouTube Music بحيث تسهل انتقال المستخدمين إلى التطبيق.
وبحسب صحيفة USA Today فإن شركة جوجل اتخذت قرارًا استراتيجيًا في عام 2018 من أجل التركيز على الحملات التسويقية لتطبيق YouTube Music بدلًا من Google Play Music، حيث تصل المشاهدات في موقع يوتيوب إلى مليارات المشاهدات يوميًا، للاستمتاع وسماع الموسيقى المفضلة لديهم، لذلك قررت الشركة استغلال ذلك الأمر.
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التعليقات على جوجل تتخلى عن تطبيق Google Play Music لصالح YouTube Music.. شاهد
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