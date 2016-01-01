

تويتر يتيح للموظفين العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى تويتر يتيح للموظفين العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى

يسمح العديد من عمالقة التكنولوجيا للموظفين بالعمل من المنزل لأشهر بينما تستمر مخاوف وباء كورونا، لكن تويتر يأخذ الأمور خطوة أخرى.







أكدت الشبكة الاجتماعية لموقع BuzzFeed News أنها ستسمح للعديد من الموظفين بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، ليس فقط حتى لم يعد COVID-19 يمثل تهديدًا يلوح في الأفق.

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سيتعين على بعض الأشخاص الحضور لصيانة الخادم والأنشطة الشخصية الأخرى، ولكن قد لا يضطر أولئك الذين يمكنهم تبرير العمل عن بُعد إلى وضع قدمهم في المكتب مرة أخرى.في رسالة إلى الموظفين الذين أعلنوا عن السياسة، قال رئيس تويتر جاك دورسي، إنه من غير المحتمل أن تعيد الشركة فتح مكاتبها أو تسمح لمعظم سفر الأعمال حتى سبتمبر، مع إلغاء الأحداث الشخصية لعام 2020.أضاف دورسي أن تويتر سيعزز عمله من الإمدادات المنزلية بدل 1000 دولار.ليس من المستغرب تمامًا أن يقوم تويتر بذلك، وليس فقط بسبب الطبيعة المرنة نسبيًا لتطوير خدمة قائمة على الإنترنت، يمكن أن يكون الوجود المادي باهظ الثمن بينالمساحات المكتبية الأساسية ووسائل الراحة وعمليات النقل وتكاليف السفر.هذا يمكن أن يوفر المال على المدى الطويل حيث يحتاج تويتر فقط لاستيعاب هؤلاء العمال الذين يحتاجون أو يريدون الدخول.يعترف هذا أيضًا بأن الوباء قد يغير المواقف تجاه العمل من المنزل، في حين أصرت الشركات منذ فترة طويلة على أن يأتي الأشخاص من أجل التعاون والتفاعل الشخصي.قد يقرر البعض أنه ببساطة ليس ضروريًا الذهاب للعمل من المقر، يتجنب العمل عن بعد الرحلات الطويلة والدراما المكتبية مع إتاحة المزيد من الوقت مع العائلة - قد يتردد بعض موظفي تويتر في التخلي عن ذلك بغض النظر عن مدى أمانه في الخارج.