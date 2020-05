شاهد.. سوني تكشف عن علامة PlayStation Studios التجارية لألعاب PS5 شاهد.. سوني تكشف عن علامة PlayStation Studios التجارية لألعاب PS5

تجمع سوني بين استوديوهات ألعابها تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وبدءًا من فصل الخريف، ستصدر جميع ألعاب PS4 و PS5 من الطرف الأول كعناوين PlayStation Studios، وكشفت عن شعار متحرك يسحب خدعة أو اثنتين من دليل تشغيل Marvel Studios.



تظهر شخصيات من الألعاب الرئيسية والامتيازات بما في ذلك Uncharted و God of War و Horizon: Zero Dawn و The Last of Us على رموز PlayStation الكلاسيكية



قبل ظهور الشعار.



أخبرت سوني موقع gamesindustry.biz أن هناك إصدارات مختلفة من الفيديو والشعار، والتي ستظهر في المقطورات والإعلانات وفي بداية ألعاب الطرف الأول.لن تكون العلامة التجارية في الوقت المناسب لإصدارات PS4 من The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima في يونيو ويوليو على التوالي، أو Horizon: Zero Dawn عندما تصل إلى جهاز الكمبيوتر هذا الصيف.ستطبق شركة Sony أيضًا العلامة التجارية على ألعاب المطورين الخارجيين التي تشرف عليها.العلامة التجارية هي رد سوني على استوديوهات Xbox Game وهو عنوان مظلة Microsoft لاستوديوهاتها الداخلية، إنه اسم أبسط بكثير من الفم وهو استوديوهات Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.يجب أن يساعد الفيديو في جعل الأمر أكثر وضوحًا للاعبين، فاللعبة التي هم على وشك لعبها حصرية على PlayStation - أو على الأقل لعبة ظهرت لأول مرة على PS4 أو PS5، في حالة المنافذ إلى منصات أخرى، مثل Horizon: Zero Dawn.