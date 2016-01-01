

تحول مايكروسوفت وإنتل البرامج الضارة إلى صور لاكتشاف التهديدات تحول مايكروسوفت وإنتل البرامج الضارة إلى صور لاكتشاف التهديدات

لدى مايكروسوفت وإنتل نهج جديد لتصنيف البرامج الضارة، إنهم يتعاونون على STAMINA Static Malware-as-Image Network Analysis، وهو مشروع يحول الشفرة المارقة إلى صور ذات درجات رمادية حتى يتمكن نظام التعلم العميق من دراستها.







يحول هذا الأسلوب الشكل الثنائي لملف الإدخال إلى دفق بسيط من وحدات البكسل، ويحوله إلى صورة بأبعاد تختلف باختلاف جوانب مثل حجم الملف، ثم تحدد الشبكة العصبية المدربة ما الذي أصاب

قد يعجبك أيضا... loading...

الملف، إن وجد.أشار موقع ZDNet إلى أن الذكاء الاصطناعي يتم تدريبه على الكم الهائل من البيانات التي جمعتها Microsoft من تثبيتات Windows Defenders.لا تحتاج التكنولوجيا إلى إعادة إنشاء كاملة الحجم للفيروسات بكسل تلو الآخر، وهو أمر منطقي عندما يمكن بسهولة ترجمة البرامج الضارة الكبيرة إلى صور عملاقة.أثبتت STAMINA فعاليتها في الغالب حتى الآن، مع دقة تزيد قليلاً عن 99% في تصنيف البرامج الضارة ومعدل إيجابي زائف أقل بقليل من 2.6%، ومع ذلك، فقد حدودها، يعمل بشكل جيد مع الملفات الصغيرة، لكنه يكافح مع الملفات الأكبر حجمًا.مع وجود دقة كافية، قد يكون هذا مفيدًا جدًا، تعتمد معظم اكتشافات البرامج الضارة على استخراج التوقيعات الثنائية أو بصمات الأصابع، ولكن العدد الكبير من التوقيعات يجعل ذلك غير عملي.يمكن أن يساعد ذلك أدوات مكافحة البرامج الضارة على مواكبة وتقليل فرص تهديدات الأمان التي تتخطى الدفاعات السابقة.