

تعرف على أفضل تطبيقات في شهر رمضان تعرف على أفضل تطبيقات في شهر رمضان

يبحث العديد من مستخدمي التطبيقات عن تطبيقات مناسبة في شهر رمضان من أجل ممارسة العبادة وكذلك الأنشطة المتعلقة بالشهر الفضيل، وفى ظل انتشار وباء فيروس كورونا، الأمر الذي اضطر الكثيرون للبقاء فى المنزل لفترات طويلة، والبحث عن تطبيقات تساعدهم فى الاستمتاع بالشهر الكريم، وإليك بعض أفضل التطبيقات التى تساعدك على العبادة خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى أفضل تطبيقات الطهى لإعداد أشهي المأكولات على الإفطار والسحور.



تطبيقات العبادة



تطبيق ختمة - Khatmah‏

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تطبيق ختمة يساعدك على ختم القرآن الكريم حيث يقدم لك وردك اليومي حسب المدة التي تريد أن تختم المصحف فيها، كما يقوم بتنبيهك يوميا لتذكيرك بالورد في الوقت الذي تحدده، ويتيح لك التطبيق، إمكانية تحديد مدة الختمة أو الورد الذي تود قراءته يوميا، وقراءة الورد من داخل التطبيق و بدون انترنت.كما يوفر التطبيق مميزات متعددة، ومنها تحديد وقت المنبه اليومي للتذكير بالورد، وأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار، بالإضافة إلى تصفح القرآن حسب السور أو الأجزاء.تطبيقات الطهىتطبيق Cookpadيعد تطبيق Cookpad ، من أفضل تطبيقات الطبخ ووصفات الأكل ويعد مساعدًا حقيقيًا للمرأة أثناء فترات الصيام فى إعدادها لأشهي الأكلات، حيث يجمع التطبيث بين محبي الطبخ من جميع دول العالم ويقدم كل منهم وصفته ويشاركها مع الاَخرين حتى يتمكنوا من تجربتها،ويحتوي CookPad على أكثر من مئة وصفة لذيذة ومضمونة وسهلة التحضير.ويمكنك تجهيز سفرتك فى رمضان مع تطبيق كوكباد بأشهى الأطباق والأكلات الرئيسية وصولًا للحلويات ومنها القطايف والبسبوسة واليان كيك وكيك التمر وغيرها الكثير مما يحتوي عليه التطبيق.وتعد من أهم مميزات التطبيق أن جميع الوصفات والأطباق يمكن للمستخدم رؤيتها بالصوت والفيديو مع ذكر المكونات والخطوات بالتفصيل مما يساعد على إتمام الطبخة على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميزة مشاركة الوصفة مع أحد أصدقائك أو حفظها على جهازك حتى يمكنك الرجوع إليها فى حالة عدم وجود الانترنت.ويوفر التطبيق أيضًا ميزة نصائح وإرشادات الطبخ من جانب مجموعة من الطباخين الماهريين حول العالم وفى مختلف الوصفات والأطباق العالمية.تطبيق Craftlogيوفر تطبيق كرافت لوج العديد من المميزات لعمل أشهي وأطعم الحلويات المنزلية، حيث يقدم وصفات الكعك والحلويات، ووصفات الدجاج واللحوم، والوصفات النباتية، ووصفات صحية للياقة البدنية والعضوية.كما يوفر التطبيق وصفات الحساء "الشوربة"، ووصفات المشروبات والعصائر اللذيذة، ووصفات الباستا "المكرونة"، والخضراوات والوصفات الخفيفة، بالإضافة إلى ملايين من الوصفات المجانية، ومنها وصفات، إيطالية، إسبانية، فرنسية، يابانية، صينية، برازيلية، أمريكية، هندية، روسية، وصفات برتغالية.ومن أهم مميزات التطبيق، اختيار الموضوع المفضل، وسيمنحك التطبيق قائمة مخصصة من الوصفات، ويبحث التطبيق فى الملايين من أفضل الوصفات فى جميع أنحاء الشبكة.كما يوفر لك التطبيق ميزة الحفاظ على وصفتك للأبد وبدون الحاده إلى استخدام الانترنت من خلال حفظها على هاتفك، بالإضافة إلى مشاركة الوصفات مع الاَخرين بسهولة.تطبيقات المشروبات والعصائرتطبيق العصائرسيتيح لك تطبيق وصفات العصير هذا إدارة جميع الوصفات المفضلة لديك وقائمة التسوق فى وضع عدم الاتصال، والحصول على وصفات بسهولة وتعليم جميع المكونات ، متبوعة بإجراء خطوة بخطوة.كما يوفر لك التطبيق البحث والعثور على الآلاف من مقاطع فيديو الوصفات التي تساعدك على طهي العصائر اللذيذة مع تعليمات الفيديو خطوة بخطوة.