

رسومات أسرع و5G.. كوالكوم تطرح أحدث شرائح الألعاب المحمولة رسومات أسرع و5G.. كوالكوم تطرح أحدث شرائح الألعاب المحمولة

لا تضيع كوالكوم Qualcomm أي وقت في متابعة رقاقة الألعاب Snapdragon 765G في العام الماضي باستخدام نموذج أكثر قوة، إنها تكشف النقاب عن Snapdragon 768G، وهي متابعة يبدو أنها تعالج ما يريده العديد من اللاعبين.







من المُقدر أن تعمل وحدة المعالجة المركزية Kryo 475 بسرعة 2.8 جيجاهرتز بنحو 15% أسرع من الجزء الذي يبلغ 2.4 جيجا هرتز في 765 جيجا، بينما تعد رسومات Adreno 620 بتعزيز أداء مماثل بما في ذلك دعم

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120 هرتز عند 1080 بكسل.هذه أيضًا أول شريحة من سلسلة Snapdragon 700 تدعم برامج تشغيل GPU القابلة للترقية، مما يتيح لك ضبط الأداء المرئي تمامًا كما تفعل مع جهاز الكمبيوتر الخاص بالألعاب.سرعة الشبكة مهمة أيضًا ويعد 768G جزءًا من الموجة الثانية من Qualcomm لنظام 5G قادر على 5G، وهذا يعني 5G العالمي مع كل من الموجات الملليمترية وتردداتفرعية 6GHz لكل المناطق الرئيسية، يمكنك توقع سرعات تصل إلى 3.7Gbps للتنزيل و 1.6 Gbps للتنزيل، على الرغم من أن هذا يعني على الأرجح الاقتراب جدًا من موقع mmWave 5G.لن تضطر إلى الانتظار طويلًا للحصول على هواتف جديدة، على الرغم من أن شراء هاتف واحد بسهولة أم لا هو أمر آخر، K30 5G Racing Edition الذي تم الإعلان عنه للتو من Redmi هو أول هاتف يستخدم 768G.يمكن أن يفتح هذا الباب أمام المزيد من الهواتف الموجهة للألعاب التي لا تسحق محفظتك تمامًا مثل الهواتف الرائدة التي تستند إلى Snapdragon 865.