

مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل لـ 10 شركات على الدارك ويب مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل لـ 10 شركات على الدارك ويب

قامت مجموعة من الهاكرز تدعى ShinyHunters باختراق 10 شركات عالمية وقامت ببيع قاعدة بيانات عملائها على الدارك ويب، حيث يقدر عدد العملاء الذين تم بيع بياناتهم على الشبكة لأكثر من 73 مليون عميل.



وبحسب موقع ZDNet فإن مجموعة الهاكرز ShinyHunters هى نفسها التى قامت باختراق تطبيق Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، الأسبوع الماضي، حيث تم اختراق بيانات العملاء الشخصية وكلمات المرور الخاصة بهم على الموقع تشمل أكثر من 91 مليون مستخدم.



وسرب الهاكرز 15 مليون سجل لبيانات المستخدمين عبر الإنترنت مجانًا، ولكنهم وضعوا في وقت لاحق قاعدة بيانات الشركة الكاملة التي تضم 91 مليون سجل مستخدم للبيع مقابل 500 دولار أمريكى.

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ومن التطبيقات التى تم اختراقها كان تطبيقZoosk ووصل عدد اختراق عملائه ل 30 مليون مستخدم، و تطبيق hatbooks وتم اختراق بيانات 15 مليون مستخدم له، كما تم اختراق أكثر من 6 مستخدم لتطبيق SocialShare.وتم بيع مجموع قواعد البيانات المدرجة لأكثر من 10 تطبيقات لشركات ومنظمات ب 73.2 مليون سجل مستخدم، حيث بلغ سعر بيع البيانات حوالي 18000 دولار، وفي حين تم بيع كل قاعدة بيانات على حدة، على الدارك ويب.