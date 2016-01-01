قامت مجموعة من الهاكرز تدعى ShinyHunters باختراق 10 شركات عالمية وقامت ببيع قاعدة بيانات عملائها على الدارك ويب، حيث يقدر عدد العملاء الذين تم بيع بياناتهم على الشبكة لأكثر من 73 مليون عميل.
وبحسب موقع ZDNet فإن مجموعة الهاكرز ShinyHunters هى نفسها التى قامت باختراق تطبيق Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، الأسبوع الماضي، حيث تم اختراق بيانات العملاء الشخصية وكلمات المرور الخاصة بهم على الموقع تشمل أكثر من 91 مليون مستخدم.
وسرب الهاكرز 15 مليون سجل لبيانات المستخدمين عبر الإنترنت مجانًا، ولكنهم وضعوا في وقت لاحق قاعدة بيانات الشركة الكاملة التي تضم 91 مليون سجل مستخدم للبيع مقابل 500 دولار أمريكى.
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التعليقات على مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل لـ 10 شركات على الدارك ويب
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