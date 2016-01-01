تطبيق Google Lens يحصل على ميزات جديدة مهمة تجعله أكثر جاذبية للمستخدمين

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تطبيق Google Lens يحصل على ميزات جديدة مهمة تجعله أكثر جاذبية للمستخدمين

قضاء وقت إضافي في المنزل أتاح للعديد من الأشخاص فرصة رائعة لتعلم لغات جديدة، وإذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بذلك، فيسعدنا أن نريك الميزات الجديدة التي أضافتها شركة جوجل إلى تطبيق Google Lens. يمكن أن يساعدك التطبيق في تعلم النطق الصحيح، وكل ما عليك فعله هو مسح بعض العناصر بالكاميرا والضغط على ” الإستماع “. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل مع الكلمات الفردية وحتى الفقرات الكاملة.

في بعض الأحيان نواجه أشياء لا نفهمها، حتى لو كانت باللغة الإنجليزية العادية. الآن يمكنك تحديد كلمة أو مفهوم وإجراء عملية البحث عبر جوجل بإستخدام نقرة واحدة. كالعادة، يجلب هذا نتائج مفيدة من موسوعة ويكيبيديا والمواقع الأخرى، ومقاطع الفيديو أيضًا.

إذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بتدوين الملاحظات بخط اليد، فيمكنك نقلها بسهولة إلى الحاسوب الخاص بك. أصبح تطبيق Google Lens قادرًا على التعرف على خط اليد منذ فترة، ولكن الإصدار الجديد يتيح لك ” النسخ إلى الحاسوب “، وهذا ما يعني القدرة على نقل النص من هاتفك إلى أي متصفح Google Chrome قمت بتسجيل الدخول إليه بنفس حساب جوجل وقمت بفتحه.

الميزات الجديدة متاحة الآن في تطبيق Google Lens لنظام الأندرويد. سيتعين على تطبيق Google Lens لمنصة iOS الإنتظار قليلاً للحصول على ميزة الإستماع، ولكن الميزات الأخرى متاحة الآن بالفعل في التطبيق.

المصدر: موقع الكترونى

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