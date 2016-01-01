شركة HiSilicon تدخل قائمة الشركات العشرة الأفضل في قطاع أشباه الموصلات

أصبحت معالجات HiSilicon التابعة لشركة Huawei تحظى بشعبية متزايدة هذه الأيام، وهذا ما تم تأكيده الآن. ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei نجحت الآن في دخول قائمة الشركات العشرة الأفضل في قطاع أشباه الموصلات في العالم، وهي في الواقع أول شركة صينية تنجح في تحقيق ذلك.
في عام واحد فقط، قفزت الشركة من المركز الخامس عشر إلى المركز العاشر بفضل تحقيقها لنمو مثير للإعجاب بلغ 54 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019. مثلت معالجات HiSilicon حوالي 14 في المئة من مبيعات TSMC في العام 2019، وبإضافتها إلى شركة آبل، فهما تقفان وراء 37 في المئة من مبيعات TSMC.
Nvidia هي الشركة الأخرى التي نجحت في دخول قائمة العشرة الأوائل في العالم بفضل تحقيقها لنمو قدره 37 في المئة على مستوى المبيعات مقارنة مع الربع الأول من العام 2019.
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