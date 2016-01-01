هونر تعلن عن Magic Earbuds.. أول سماعة أذن لاسلكية من إنتاجها

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هونر تعلن عن Magic Earbuds.. أول سماعة أذن لاسلكية من إنتاجها

أعلنت هونر Honor، العلامة التجارية للهواتف الذكية التابعة لهواوي Huawei، عن أول سماعة أذن لاسلكية من إنتاجها، والتي تحمل اسم “ماجيك إيربودز” Magic Earbuds.

وزودت هونر سماعتها اللاسلكية “ماجيك إيربودز” Magic Earbuds بتقنية إلغاء الضوضاء الهجين النشط، والتي تمتاز بوجود زوج من الميكروفونات على الجانب الخارجي من السماعات للتأكد من اتجاه الكلام، مع مايكروفون ثالث على الجانب الداخلي للاستماع إلى الأصوات وإزالة الضوضاء التي يزيد مستواها عن 32 ديسيبل.

وتتصل سماعات الأذن اللاسلكية من هونر، ماجيك إيربودز، بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، وهي تعمل لمدة 3,5 ساعة بالشحنة الواحدة، ولها غطاء يمكنه توفير مدة تصل إلى 14,5 ساعة في حالة شحنه بالكامل.

وتتوفر سماعات هونر اللاسلكية في العديد من الدول الأوروبية، ومنها هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بسعر 100 يورو تقريبا (حوالي 1,700 جنيها مصريا)، وهي تصدر باللونين الأبيض والأزرق، كما يحصل المستخدمون في هولندا وفرنسا على السوار الذكي “هونر باند 5” Honor Band 5 كهدية عند شراء السماعات قبل 18 مايو الجاري.

المصدر: قل و دل

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