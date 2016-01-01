بسعر منافس لأبل.. مايكروسوفت تطلق سماعة Surface اللاسلكية

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صورة الخبر: بسعر منافس لأبل.. مايكروسوفت تطلق سماعة Surface اللاسلكية
بسعر منافس لأبل.. مايكروسوفت تطلق سماعة Surface اللاسلكية

أعلنت العلامة التجارية Surface التابعة لشركة مايكروسوفت، عن سماعة Surface Earbuds اللاسلكية، التي تنطلق للبيع في 12 مايو بسعر أقل من 199 دولارا، بعد أن قدمت في شهر أكتوبر الماضي بسعر 249 دولارا.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، تستعد مايكروسوفت لإطلاق أول إصدار للشركة من السماعات اللاسلكية Surface للبيع في 12 من مايو، بعد أن حددت لها الشركة الأمريكية مستوى تسعيرا أقل، للمنافسة سماعات سوني WF-1000XM3، وآبل AirPods Pro وجوجل Google Pixel Buds.

وتأتي سماعة Surface Earbuds اللاسلكية دون دعم ميزة إلغاء الضوضاء، وأكد Panos Panay رئيس مجموعة Microsoft Devices، في إعلانه عن أن تأخير إطلاق سماعة مايكروسوفت اللاسلكية منذ الإعلان الأول في أكتوبر حتى الآن، بهدف تعزيز كفاءة البرمجيات في السماعة اللاسلكية.

وتقدم مايكروسوفت سماعة Surface اللاسلكية، بمجموعة من المميزات التي تشمل تشغيل الموسيقى، والتكامل مع Office suite، كما تدعم المستخدم بأداء واضح في المكالمات، أو في ميزة الإملاء.

وكما تدعم سماعة Surface اللاسلكية، التكامل مع برمجيات PowerPoint، كما تدعم الإيماءات، والنقر السريع، وتأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات، و24 ساعة من الاستماع.

المصدر: صدى البلد

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