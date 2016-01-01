مع مرور الوقت، نتوقع أن تبدأ أجهزتنا في الفشل ولن تعمل كما فعلت عندما كانت جديدة. هذا أمر متوقع بسبب التقادم، ولكن في بعض الأحيان يبدو أن الأجهزة تفشل بشكل أسرع مما كان متوقعًا، كما هو الحال مع شركة مايكروسوفت ووحدات التحكم الخاصة بأجهزة Xbox One، فهناك العديد من المستخدمين الذين يبلغون عن مشكلة إنحراف عصا التحكم في وحدات التحكم هذه.
لدرجة أنه تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة يُشار فيها إلى أن مايكروسوفت تعرف المشكلة ولكن لا تزال تُطلق أيادي التحكم على أي حال، وما يجعل الأمور أسوأ هو أن الشركة تجعل العملاء يدفعون مقابل الإصلاح، على الرغم من الإدعاءات بأن هذه المشكلة معروفة.
ووفقا للدعوى، فهي تقول : ” يكشف بحث بسيط على محرك البحث Google حول هذه المشكلة عن العديد من المنتديات والصفحات حول مشكلة إنخراف العصا. هناك مقاطع فيديو تعليمية على اليوتيوب لمستخدمين يحاولون إصلاح المشكلة بأنفسهم، وحتى إستبدال مكونات عصا التحكم بأخرى من أمازون وغيرها من المتاجر الأخرى “.
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التعليقات على رفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت بسبب مشاكل في وحدات تحكم Xbox One
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