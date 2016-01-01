تطبيق Duo سيتيح للمستخدمين قريبا الاتصال ببعضهم البعض بدون معرفة رقم الهاتف

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تطبيق Duo سيتيح للمستخدمين قريبا الاتصال ببعضهم البعض بدون معرفة رقم الهاتف

كشف تسريب حديث أن شركة جوجل تعمل حاليا على دعم الاتصال بدون الحاجة إلى رقم الهاتف في تطبيق Duo، حيث سيتطلب الأمر على الأقل معرفة البريد الإلكتروني، فيما تأتى هذه الخطوة بعدما طرحت جوجل العام الماضي تغييرًا مهمًا على إصدار الويب من Duo، والذى اتاح تسجيل الدخول دون الحاجة إلى ربط حساب المستخدم برقم هاتف، مما سهّل البدء بمحادثة فيديو.

وبحسب ما نشرته المسربة الشهيرة “Jane Manchun Wong” ، فمن خلال هذه الميزة الجديدة، سيتلقى المستخدم مكالمات من عدد أكبر بكثير من جهات الاتصال الخاصة به، حتى أولئك الذين قد لا يعرفهم جيدًا ولكن من المحتمل أن يكون لديهم عنوان بريدك الإلكتروني، مع إمكانية إلغاء تنشيط هذا الخيار من الإعدادات.

لكن حتى الآن ليس من الواضح، ما إذا كان المستخدم سيتمكن أيضًا من تسجيل الدخول إلى Duo وإجراء مكالمات على هاتفه الأندرويد دون ربط رقم هاتفه تمامًا كما يفعل مع إصدار الويب، ولكن يبدو أن إضافة هذا الدعم مع هذا الاختبار الحالي هو أمر منطقي.

المصدر: فولت

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