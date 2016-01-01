

منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0 منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0

اعلنت VESA ” جمعية معايير الكترونيات الفيديو Video Electronics Standards Association ” أن منفذ USB 4 سيكون منفذ أكثر تنوعًا مما تم الاعلان عنه سابقاً، بفضل مواصفات “DisplayPort Alt Mode 2.0” الجديدة سيكون منفذ يو اس بي 4 قادر على دعم معيار DisplayPort 2.0 بالكامل مما يسمح له بتشغيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 10K في نفس الوقت أو شاشة واحدة بدقة 16K بتردد 60Hz.







منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0

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يستخدم معيار DisplayPort 2.0 تقنية Thunderbolt 3 وموصل USBمن النوع C لإرسال 80 غيغابت في الثانية في اتجاه واحد عن طريق تحويلاتصال Thunderbolt 3 ثنائي الاتجاه بشكل أساسي إلى اتجاه أحادي سريعلإشارة فيديو DisplayPort.هذا يسمح للأجهزة المتوافقة مع DisplayPort 2.0 بتشغيل ما يصل إلى شاشتينبدقة 8K بتردد 120Hz وثلاث شاشات 10K بتردد 60Hz أو حتى شاشة واحدةبدقة 16K بتردد 60Hz بدون اختزال فرعي.منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0اقرأ ايضاً | براءة اختراع لـ سوني عن تصوير وتسجيل الفيديو باستخدام العدسات اللاصقةولكن إذا كان بالفعل موصل USB Type-C وتقنية Thunderboltفما الذي يمنعه من العمل من خلال منفذ USB 4 عادي؟ ألا يمكننا فقطإضافة دعم DisplayPort 2.0 كوضع بديل؟هذا هو بالضبط ما فعلته VESA من خلال إصدار مواصفات جديدة ومحسنةحيث ان “DisplayPort Alt Mode 2.0” سيسمح لاتصالات USB 4بدعم معيار DisplayPort 2.0 أصلاً عن طريق إعادة تعيين الدبابيس للعملفي اتجاه واحد.لذلك، بدلاً من مسارين في اتجاه واحد (40 جيجابت في الثانية)وممران في الآخر (40 جيجابت في الثانية) يمكنك الحصول علىجميع الممرات الأربعة التي تنقل البيانات في اتجاه واحد بحيثتصل إلى 80 جيجابت في الثانية.منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0يوضح نائب رئيس مجلس إدارة VESA سيد أطهر حسين في الإعلان:” أصبح USB Type-C الرابط المفضل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والحلول الاخرى،مع مواصفات DisplayPort Alt Mode 2.0 الجديدة يقدم USB Type-Cحلول موصل أحادية مقنعة لشاشات [HDR] احترافية تجمع بين 80 جيجابت / ثانيةمن عرض النطاق الترددي للفيديو وميزات أخرى مهمة لـ DisplayPort 2.0مع نقل بيانات USB وتوصيل الطاقة”.يجعل هذا التحديث منفذ USB 4 أكثر إقناعًا كمعيار اتصال واحد يحكم الجميعمع توصيل الطاقة وسرعات نقل Thunderbolt 3.0 وعرض النطاق التردديللفيديو DisplayPort 2.0 وكل ذلك عبر نفس المنفذ.ووفقًا لـ Anandtech، يجب دعم هذا بواسطة معظم كابلات USB 4النشطة دون الحاجة إلى أن تحتوي الشاشات على وحدة تحكم USB 4 مدمجة.لمعرفة المزيد حول هذا المنفذ اقرأ الإعلان الرسمي على موقع VESA،يمكننا توقع رؤية أول أجهزة DiplayPort Alt Mode 2.0 في عام 2021.The post منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0 appeared first on Creative School Arabia.