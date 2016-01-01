

مايكروسوفت تؤجل إطلاق حاسبها ذو الشاشة المزدوجة ‏ مايكروسوفت تؤجل إطلاق حاسبها ذو الشاشة المزدوجة ‏

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، تأجيل شركة مايكروسوفت الأمريكية، إطلاق حاسبها المحمول القابل للطي وذو الشاشة المزدوجة "سرفس ديوال نيو".



وحسبما أوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت، بانوس باناي، فقرار تأجيل إطلاق حاسبهم الجديد يعود للتخطيط لنظام التشغيل الذي تجهز له "ويندوز 10 إكس" المخصص للأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.



وأوضح كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت، رغبتهم في عدم تشتيت أهدافهم خلال الفترة الحالية؛ حيث يريدون أن يكون تركيزهم منصب تجاه هدف واحد، مضيفاً:"نستمر في البحث عن اللحظة المناسبة بالتعاون مع شركائنا في تصنيع المعدات الأصلية، لتقديم ذلك الجهاز ذو الشاشة المزدوجة إلى السوق".

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ولفت كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت الإنتباه خلال حديثه للمتغييرات التي شهدها العالم، قائلاً:"لم يكن الأمر كما كان في أكتوبر الماضي عندما شاركنا رؤيتنا لتقديم جهاز مزدوج الشاشة، نتواصل مع احتياجات عملائنا ونضعها دوما في المقدمة، لذلك نحتاج حالياً إلى التركيز عما يحتاجونه فعليًا".ولكن لم يُعلن كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت التوقيت المتوقع أن تطرح خلاله الشركة الأمريكية جهازها اللوحي الجديد فيه إلى الأسواق.مميزات جهاز سرفس ديو نيووحسبما أوضحت التقارير الصحفية التي تناولت جهاز "سرفس ديو نيو" الجديد، فسيأتي مزودًا بمفصلات تعمل بزاوية 360 درجة وبشاشاتين بمقاس 9 بوصات، بحيث يمكن فتحه مثل الكتاب.وسيحتوي جهاز "سرفس ديو نيو" أيضًا على على لوحة مفاتيح قابلة للخلع أو الانعكاس بخلاف تزويده بقلم إلكتروني للكتابة على الشاشتين اللمسيتين.