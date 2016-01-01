مايكروسوفت تؤجل إطلاق حاسبها ذو الشاشة المزدوجة ‏

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، تأجيل شركة مايكروسوفت الأمريكية، إطلاق حاسبها المحمول القابل للطي وذو الشاشة المزدوجة "سرفس ديوال نيو".
وحسبما أوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت، بانوس باناي، فقرار تأجيل إطلاق حاسبهم الجديد يعود للتخطيط لنظام التشغيل الذي تجهز له "ويندوز 10 إكس" المخصص للأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.
وأوضح كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت، رغبتهم في عدم تشتيت أهدافهم خلال الفترة الحالية؛ حيث يريدون أن يكون تركيزهم منصب تجاه هدف واحد، مضيفاً:"نستمر في البحث عن اللحظة المناسبة بالتعاون مع شركائنا في تصنيع المعدات الأصلية، لتقديم ذلك الجهاز ذو الشاشة المزدوجة إلى السوق".
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