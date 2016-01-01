

مهارات من جوجل.. مركز الإبداع التكنولوجي يوفر تدريبًا مجانيًا في التسويق الرقمي مهارات من جوجل.. مركز الإبداع التكنولوجي يوفر تدريبًا مجانيًا في التسويق الرقمي

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال عن فتح باب التسجيل لتدريب "مهارات من جوجل" المجاني، بالتعاون مع شركة جوجل.







يقوم بالتدريس مجموعة من المدربين المعتمدين من سفراء الإبداع التابعين للمركز، بهدف إنشاء كوادر قادرة على مواكبة التقدم بالمهارات الرقمية.

قد يعجبك أيضا... loading...

يشمل تدريب "مهارات من جوجل" مبادئ التسويق الرقمي والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام منصات ووسائل التسويق الرقمي المختلفة.يهدف البرنامج إلى تحسين مهاراتالمشتركين من الطلبة والخريجين في المجال الرقمي، والتعرف على أدوات رقمية لمساعدة المشتركين في نمو نشاطهم التجاري، كما يتم تنفيذ التدريب بشكل عملي ثم الالتحاق بالتدريب أونلاين لاستكمال كافة التفاصيل والجوانب الأخرى في البرنامج.ومن مزايا البرنامج التعرف على المهارات التي تناسب سواء للطلاب أو لأصحاب الأعمال المبتدئين، والتعلم في الوقت المناسب للدروس عبر الانترنت من خلال الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو غيرها، والحصول على شهادة معتمدة لإضافة نوعية إلى ملف المشاركين الشخصي والسير الذاتية.لا يشترط الحصول على مؤهل للاشتراك، فالخريجون والطلبة يمكنهم التقدم على حد سواء، وجميع الفئات العمرية المختلفة وأي شاب أو فتاة من جميع محافظات مصر.يتم التقدم للحصول على التدريبات عبر الموقع، والتواصل مع سفراء المركز في المحافظة التابع لها، والتسجيل يكون أونلاين لحضور الكورس بالكامل.