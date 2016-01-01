

Messenger Rooms.. خاصية جديدة مع واتساب Messenger Rooms.. خاصية جديدة مع واتساب

ردا على شعبية Zoom، أعلنت فيسبوك مؤخرا إطلاق خاصية Messenger Rooms في تطبيق ماسنجر، وهي غرف مكالمات فيديو تستقبل حتى 50 شخصا.



ويبدو أنّه سيمكن الدخول إلى غرف Messenger Rooms بحساب واتساب كذلك، وفقا للفيديو التشويقي من صفحة فيسبوك الرسمية على تويتر.



https://twitter.com/Facebook/status/1253756821526863872

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وأكد هذه المعلومة موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب، حيث وجد كود يدل على وجود الميزة في إصدار واتساب التجريبي رقم 2.20.139، كما نشر صورة لأيقونة باسم “Room” تمثل الميزة داخل واتساب.يبدو أن فيسبوك مستعدة لتنافس بقوة خدمات مكالمات الفيديو وعقد المجتماعات أون لاين، والتي زادت أهميتها نتيجة لجائحة كورونا.ويبدو أنّ فيسبوك لديها أفضلية كبيرة على المنافسين، لأنّ معظم النّاس يستخدمون إحدى خدمات الشركة، ماسنجر أو واتساب أو إنستجرام، وبالتالي فإنّ الدخول إلى مكالمات Rooms لن يتطلب الكثير. مع العلم أنّه سيمكن الدخول إلى المكالمات برابط مباشر أيضا، دون حاجة لتسجيل الدخول بأي حساب.