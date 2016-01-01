

تردد الجيل العاشر من معالج Intel الرائد الأحدث للحواسيب الشخصية يصل إلى 5.3GHz تردد الجيل العاشر من معالج Intel الرائد الأحدث للحواسيب الشخصية يصل إلى 5.3GHz

لقد قطعت المعالجات الموجودة في الحواسيب الخاصة بنا شوطًا طويلاً منذ أيامها الأولى، حيث كان يُنظر إلى معالجات Intel الثنائية النوى على أنها ثورية. بالطبع، هذا لا يجعل إنجازات اليوم أقل إثارة للإعجاب، ولكن من الجميل دائمًا أن نرى إلى أي مدى وصلنا.



قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن الجيل العاشر من المعالج Intel Core i9 الرائد والذي يأتي مع 10 أنوية تملك القدرة على تقديم سرعات تصل إلى 5.3 جيجاهرتز. هذا المعالج والذي يحمل الإسم الكامل Intel Core i9-10900K سيكون الطراز الأفضل في تشكيلة Intel Core Series الجديدة بحيث يقدم سرعة أساسية تبلغ 3.7 جيجاهرتز، ولكن يمكن زيادتها إلى 5.3 جيجاهرتز مما يجعل Intel Core i9-10900K هو أسرع معالج للألعاب في العالم، وفقا لشركة Intel.



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معالجات Intel الجديدة لا تزال تستند على تكنولوجيا التصنيع 14 نانومتر على عكس شركة AMD التي خطت خطوات كبيرة من خلال إنتاجها للمعالجات الخاصة بها بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر الأكثر كفاءة، على الرغم من أن التردد العالي يمكن أن يظل نقطة بيع جذابة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى المزيد من الطاقة.

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ومع ذلك، لن يكون المعالج Intel Core i9-10900K رخيصًا، فسعره سيبدأ من 490 دولار أمريكي، مما يعني أن أولئك الذين يرغبون في الإستفادة منه سيحتاجون على الأرجح إلى ميزانية أكبر. من المتوقع أن يتوفر المعالج الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك ترقب موعد وصول هذا المعالج إلى السوق إذا كنت ترغب في تركيب حاسوب ألعاب جديد.