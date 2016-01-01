

رفض طلب شركة خاصة للتحكم فى نطاقات org. رفض طلب شركة خاصة للتحكم فى نطاقات org.

رفض مجلس إدارة منظمة ICANN -المسئولة عن إدارة نطاقات المستوى العلوي- طلبا مقدما من قبل إحدى الشركات الخاصة، لبيعها حقوق التحكم فى نطاقات org. التي غالبا ما يجري استخدامها من قبل المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية المختلفة.



وبحسب موقع Ars Technica الأمريكى فكانت شركة الاستثمار الخاصة Ethos Capital قد تقدمت بطلب للحصول على حقوق نطاقات org. مقابل مبلغ 1.1 مليار دولار، فيما يعتبر هذا الرفض خطوة مهمة ونصرا كبيرا للشركات غير الربحية، والعديد من الناشطين من منظمات المجتمع المدني وغيرهم ممن كانوا يطالبون بمنع الصفقة منذ بدايتها.





فيما قد راجعت منظمة ICANN مئات المستندات المتعلقة بالصفقة، فضلا عن رأي النائب العام في كاليفورنيا، إضافة إلى تعليقات الرأي العام، وبالنتيجة توصلت إلى رفض الطلب.

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ويجب الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كانت شركة Ethos Capital قد حصلت على حقوق الملكية والسيطرة على نطاقات org. كان بإمكانها تعديل شروط منح الحصول على تلك النطاقات، إضافة إلى التحكم بأسعارها وشركات حجز النطاقات التي بإمكانها التعامل معها.كذلك فمن أبرز المخاطر التي كانت تتعلق بالصفقة، هو أن شركة Ethos Capital غير معروفة، ولا أحد يعرف موظفيها، إذ أنها تذكر أسماء موظفين اثنين فقط فيها، وكانت ستعتمد على ديون وقروض بنحو 350 مليون دولار لتمويل الصفقة.جدير بالذكر أن هناك أكثر من 10 ملايين موقع ويب يعمل بنطاق org. والتى تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات.