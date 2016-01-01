رفض مجلس إدارة منظمة ICANN -المسئولة عن إدارة نطاقات المستوى العلوي- طلبا مقدما من قبل إحدى الشركات الخاصة، لبيعها حقوق التحكم فى نطاقات org. التي غالبا ما يجري استخدامها من قبل المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية المختلفة.
وبحسب موقع Ars Technica الأمريكى فكانت شركة الاستثمار الخاصة Ethos Capital قد تقدمت بطلب للحصول على حقوق نطاقات org. مقابل مبلغ 1.1 مليار دولار، فيما يعتبر هذا الرفض خطوة مهمة ونصرا كبيرا للشركات غير الربحية، والعديد من الناشطين من منظمات المجتمع المدني وغيرهم ممن كانوا يطالبون بمنع الصفقة منذ بدايتها.
فيما قد راجعت منظمة ICANN مئات المستندات المتعلقة بالصفقة، فضلا عن رأي النائب العام في كاليفورنيا، إضافة إلى تعليقات الرأي العام، وبالنتيجة توصلت إلى رفض الطلب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رفض طلب شركة خاصة للتحكم فى نطاقات org.
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق