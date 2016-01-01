تعمل شركة جوجل على تطوير تطبيقها Google Duo لمكالمات الفيديو بحيث يستطيع المستخدمون التواصل من خلال عناوين الإيميل أيضا إلى جانب أرقام الهواتف.
ووفقا لموقع Pocketnow فإن جوجل تطور تطبيق Google Duo حتى يصبح مناسبا لمجال العمل أيضا إلى جانب كونه تطبيق لمكالمات الفيديو، وذلك حتى يلبى خدمة المستخدمين بشكل أكبر أثناء فترة التباعد الاجتماعى والعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا.
وسيقوم تطبيق Google Duo باختبار القدرة على السماح للمستخدمين بالبحث عن جهات الاتصال باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم وبدء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية.
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التعليقات على جوجل تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق الإيميل في Google Duo
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