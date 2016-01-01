جوجل تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق الإيميل في Google Duo

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جوجل تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق الإيميل في Google Duo

تعمل شركة جوجل على تطوير تطبيقها Google Duo لمكالمات الفيديو بحيث يستطيع المستخدمون التواصل من خلال عناوين الإيميل أيضا إلى جانب أرقام الهواتف.

ووفقا لموقع Pocketnow فإن جوجل تطور تطبيق Google Duo حتى يصبح مناسبا لمجال العمل أيضا إلى جانب كونه تطبيق لمكالمات الفيديو، وذلك حتى يلبى خدمة المستخدمين بشكل أكبر أثناء فترة التباعد الاجتماعى والعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا.


وسيقوم تطبيق Google Duo باختبار القدرة على السماح للمستخدمين بالبحث عن جهات الاتصال باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم وبدء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية.

ويتم استخدام تطبيق Google Duo عن طريق رقم الهاتف فقط ولكن أحيانا يصعب على بعض المستخدمين التواصل عندما لا يعرف أحد المستخدمين رقم هاتف الشخص الآخر خاصة في مجال الأعمال ويعرف عنوان بريده الإلكترونى فقط ، ولذلك فإن هذه الخطوة ستسهل الكثير على المستخدمين.

وكانت جوجل قد أعلنت عن تحديث تطبيق Google Duo بزيادة عدد الأشخاص الذين يمكن إجراء مكالمة فيديو جماعية معهم من ثمانية إلى 12 شخص.

المصدر: صدى البلد

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