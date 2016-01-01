لا زالت شركة مايكروسوفت تحقق نتائج مالية جيدة بالرغم من أزمة الفايروس المستجد التي يعايشها العالم منذ مطلع العام، حيث جاءت نتائج الشركة المالية للربع المالي الثالث 2020 بتحقيق إيرادات بلغت 35 مليار دولار وبارتفاع عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة بلغت 15%.
وأظهر التقرير المالي الذي أطلقته الشركة اليوم صافي ربع بلغ 10.8 مليار دولار أي ما يعني ارتفاع بنسبة 22% عن العام السابق لنفس الفترة، في حين تأتي هذه النتائج الجيدة في ظل تركيز الشركة خلال الفترة الماضية على العمل السحابي والخدماتي والمنافسة بشكل أكبر فيه حيث أنها ظفرت بمشروع سحابة وزارة الدفاع الأمريكية JEDI على حساب أمازون نهاية العام الماضي.
وكانت قد ارتفعت إيرادات حقيبة الشركة الخدماتية ومنتجات أوفيس بنسبة 15%؛ بالإضافة إلى الطلب على أجهزة الشركة Surface ونسخ الويندوز قد شهدت ارتفاعاً وذلك بسبب تبني الكثير من الشركات وأرباب العمل أسلوب العمل عن بعد كما هو الحال بالنسبة للدراسة التي أصبحت تتبع نفس الأسلوب أيضاً.
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التعليقات على إيرادات مايكروسوفت ترتفع 15% في الربع المالي الثالث بالرغم من كورونا
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