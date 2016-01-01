إيرادات مايكروسوفت ترتفع 15% في الربع المالي الثالث بالرغم من كورونا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › إيرادات مايكروسوفت ترتفع 15% في الربع المالي الثالث بالرغم من كورونا

صورة الخبر: إيرادات مايكروسوفت ترتفع 15% في الربع المالي الثالث بالرغم من كورونا
إيرادات مايكروسوفت ترتفع 15% في الربع المالي الثالث بالرغم من كورونا

لا زالت شركة مايكروسوفت تحقق نتائج مالية جيدة بالرغم من أزمة الفايروس المستجد التي يعايشها العالم منذ مطلع العام، حيث جاءت نتائج الشركة المالية للربع المالي الثالث 2020 بتحقيق إيرادات بلغت 35 مليار دولار وبارتفاع عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة بلغت 15%.

وأظهر التقرير المالي الذي أطلقته الشركة اليوم صافي ربع بلغ 10.8 مليار دولار أي ما يعني ارتفاع بنسبة 22% عن العام السابق لنفس الفترة، في حين تأتي هذه النتائج الجيدة في ظل تركيز الشركة خلال الفترة الماضية على العمل السحابي والخدماتي والمنافسة بشكل أكبر فيه حيث أنها ظفرت بمشروع سحابة وزارة الدفاع الأمريكية JEDI على حساب أمازون نهاية العام الماضي.

وكانت قد ارتفعت إيرادات حقيبة الشركة الخدماتية ومنتجات أوفيس بنسبة 15%؛ بالإضافة إلى الطلب على أجهزة الشركة Surface ونسخ الويندوز قد شهدت ارتفاعاً وذلك بسبب تبني الكثير من الشركات وأرباب العمل أسلوب العمل عن بعد كما هو الحال بالنسبة للدراسة التي أصبحت تتبع نفس الأسلوب أيضاً.

أما على صعيد أرباح الشركة من الإعلانات عبر خدمات البحث فقد تأثرت بشكل سلبي بسبب الركود التي يشهد السوق الإعلاني على إثر فايروس كوفيد-19 لكن مع تحقيق الشركة ارتفاع بنسبة 1% فقط؛ في المجمل نرى أن كافة أعمال الشركة تسير على الطريق الصحيح حتى هذه اللحظة.

المصدر: عالم التقنية

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيرادات مايكروسوفت ترتفع 15% في الربع المالي الثالث بالرغم من كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63542

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager