

جوجل تطلق خدمتها لمكالمات الفيديو الجماعية Meet مجانا.. كيف تستخدمها؟ جوجل تطلق خدمتها لمكالمات الفيديو الجماعية Meet مجانا.. كيف تستخدمها؟

قالت شركة "جوجل" إنها ستجعل تطبيق Google Meet مجانيا للجميع، حيث تتيح الشركة الأمريكية إمكانية الوصول إلى الخدمة مجانا وبشكل تدريجي، بدءا من الأسبوع المقبل.



ووفقا لما ذكره موقع "lifehacker"، يحصل مشتركو G Suite أيضًا على وصول مجاني إلى إصدار الشركات، حتى 30 سبتمبر على الاجتماعات التي لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، مع العلم أن هذه الاجتماعات لا يمكن أن تضم أكثر من 100 مشارك.



وستبدأ جوجل في طرح النسخة المجانية من خدمة Google Meet في أوائل شهر مايو المقبل، حيث سيتمكن الجميع من استخدام خدمة الدردشة المرئية على الويب من خلال meet.google.com، وعلى تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل أندرويد وiOS.

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وتهدف عملاق البحث الأمريكي بهذه الخطوة لسببين، الأول هو منافسة خدمة مكالمات المؤتمرات زووم Zoom، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا في الاستخدام مع بداية أزمة كورونا، والآخر هو اقتراب جوجل من إغلاق تطبيق Google Hangouts. والتى سيتم دمجها إلى Meet في المستقبل القريب.وللاشتراك في الإصدار المجاني من الخدمة، اذهب إلى صفحة Google Meet، ثم أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني وبلدك واستخدامك الأساسي للخدمة ثم وافق على شروط خدمة جوجل واضغط على إرسال، ستتلقى بعد ذلك إشعارا عندما تكون الخدمة جاهزة للاستخدام، وبمجرد توفر الإصدار المجاني من الخدمة سيكون بإمكانك استخدامها عن طريق اتباع الخطوات التالية:1. انتقل إلى meet.google.com من متصفح الويب الذي تختاره، أو افتح التطبيق على iOS أو أندرويد.2. قم تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.3. انقر فوق بدء اجتماع Start a meeting جديد، أو أدخل رمز الاجتماع الخاص بك.4. اضغط فوق زر متابعة Continue.5. انقر فوق الانضمام Join now لبدء الاجتماع، كما سيكون لديك القدرة على إضافة أشخاص آخرين إلى اجتماعك أيضا.