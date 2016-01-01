تطبيق Telegram سيحصل بدوره على ميزة محادثات الفيديو الجماعية الآمنة قريبًا

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تطبيق Telegram سيحصل بدوره على ميزة محادثات الفيديو الجماعية الآمنة قريبًا

في هذه الأيام، أصبحت ميزات وتطبيقات محادثات الفيديو تحظى بشعبية متزايدة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر العالم على البقاء في المنزل. ونتيجة لذلك، يلجأ الأشخاص إلى هذه الخدمات حتى يتمكنوا من الإستمرار في البقاء على إتصال مع أحبائهم وأصدقائهم وزملاء الدراسة وزملاء العمل.

يبدو الآن أن Telegram تريد الإستفادة بدورها من هذه الموجة لأن الشركة أعلنت اليوم أن لديها خطط لجلب محادثات الفيديو الجماعية الآمنة إلى تطبيق الدردشة الخاصة بها، وهي الميزة التي كانت غائبة عن التطبيق لسبب غير معروف على الرغم من أن تطبيق Telegram ظل موجودًا منذ فترة.

ووفقا لشركة Telegram، فقد صرحت بالقول : ” قد تتسأل ما هي الخطوة التالية؟ أبرز الإغلاق العالمي الحالي الحاجة إلى أداة لإجراء محادثات فيديو موثوق بها. محادثات الفيديو في العام 2020 تشبه إلى حد كبير المراسلة في العام 2013. هناك تطبيقات إما آمنة أو قابلة للإستخدام، ولكن ليس كلاهما. نود إصلاح ذلك، وسنركز على توفير محادثات فيديو جماعية آمنة من أجلك في العام 2020 “.

كما قلنا سابقًا، عرضت تطبيقات الدردشة الأخرى محادثات الفيديو منذ فترة طويلة. ومع ذلك، في أعقاب جائحة فيروس COVID-19، عززت العديد من الشركات حلولها. على سبيل المثال، تعمل منصات مثل WhatsApp على زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في محادثة فيديو جماعية واحدة، في حين أطلقت الفيسبوك ميزة Messenger Rooms التي تُحاول إستخدام Zoom عن طريق إزالة الحاجة إلى التسجيل وأيضًا زيادة عدد المشاركين إلى 50 شخصًا.

المصدر: موقع الكترونى

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