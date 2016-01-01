بعد ستة أشهر على الإعلان عنها، أصبحت سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds متاحة للشراء من متجرها الإلكتروني ومتاجر أخرى بسعر 179 دولار.
كانت جوجل قد كشفت عن سماعتها اللاسلكية في 15 اكتوبر الماضي بالتزامن مع الإعلان عن هاتفها الذكي بكسل 4.
تأتي السماعة بتصميم بيضوي تشبه بشكل كبير السماعات المنافسة. ويمكنها الاتصال لاسلكياً بهواتف أندرويد بمجرد فتح غطاء العلبة التي تحتضنها. وتعد جوجل بتقديم تجربة استماع للموسيقى والمكالمات بصوت صافي لا تتأثر بالأصوات المحيطة كالرياح والضجيج. ولدى السماعة خاصية تعديل مستوى الصوت تلقائياً حسب الصوت المحيط.
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التعليقات على جوجل تبدأ ببيع سماعتها اللاسلكية Pixel Buds
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