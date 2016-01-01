مرور سنة على إطلاق لعبة Days Gone

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مرور سنة على إطلاق لعبة Days Gone

مرت سنة كاملة على إصدار حصرية البلايستيشن Days Gone والتي بالفعل كانت مظلومة من قبل عدد كبير من النُقاد.

لعبة Days Gone حصلت على متوسط تقييمات 71/100 من أكثر من 170 ناقد وقت إصدارها في عام 2019 ، اللعبة بالفعل كانت تعاني من مجموعة ضخمة من المشاكل التقنية ومشاكل في الجيم بلاي وقت الإصدار ولكن إستوديو Bend لم ييأس وإستمر في دعم اللعبة بعدة أشكال وإضافات رائعة.

اللعبة أصبحت الآن أفضل بكثير وتم حل مجموعة كبيرة من المشاكل، إذا كنت تبحث عن تجربة زومبي مميزة في عالم مفتوح من منظور الشخص الثالث بقصة أكثر من رائعة فإن لعبة Days Gone هي الحل المثالي لك ، في البداية ستشعر بملل بسيط ولكن مع الوقت ستنفتح اللعبة وستستمتع بتجربة مميزة.

Days Gone متوفرة للشراء بشكل حصري على منصة PlayStation 4 وهنالك خصم 50% عليها مستمر حتى 29 أبريل.

المصدر: جيمرز فيلد

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