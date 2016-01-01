

في ظاهرة قد لا تتكرر.. أفلام حديثة مجانًا على يوتيوب في ظاهرة قد لا تتكرر.. أفلام حديثة مجانًا على يوتيوب

توحد أكثر من 20 مهرجانا سينمائيا في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع "يوتيوب" بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا المستجد دور السينما، وأدت إلى إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك.







وقالت شركتا ترايبيكا انتربرايزس ويوتيوب، اللتان تنظمان الحدث، في بيان إنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر عشرة أيام تحت عنوان "كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي" أفلام اختارتها مهرجانات برلين وكان والبندقية وصندانس وتورونتو وترايبيكا إلى جانب مهرجانات أخرى ويبدأ يوم 29 مايو.

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وستُعرض خلال الحدث أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية. ولم تعلن تفاصيل البرنامج ولن تشمل العروض على الأرجح الأفلام الرئيسية الجديدة التي تعرض لأول مرة عادة في مهرجانات للأفلام.وحرم إلغاء مهرجان كان في فرنسا الذي يقام في مايو والغموض الذي يكتنف مصير مهرجاني البندقية وتورونتو في سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا منتجي الأفلام من نافذة رئيسية للترويج لأفلامهم الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.وقال منظمو مهرجان كان يوم الاثنين إنهم فخورون بالمشاركة في الحدث الذي ينظمه يوتيوب "لتسليط الضوء على أفلام ومواهب استثنائية حقا، مما يسمح للجمهور لأن يختبر الفروق الدقيقة في رواية القصص من جميع أنحاء العالم والشخصية الفنية لكل مهرجان".وقالت جين روزنتال المؤسسة المشاركة لمهرجان ترايبيكا في نيويورك، الذي ألغي أيضا، إن الفكرة هي إلهام البشر عبر الحدود وتوحيدهم أثناء الجائحة.وأضافت روزنتال في بيان "العالم كله في حاجة إلى الشفاء في الوقت الحالي".ومن بين المهرجانات الأخرى المشاركة مهرجانات القدس ومومباي وسراييفو وسيدني وطوكيو ولندن.ورغم أن الأفلام ستبث مجانا، فسيُطلب من المشاهدين التبرع لصندوق التضامن من أجل استجابة منظمة الصحة العالمية لمرض كوفيد-19.