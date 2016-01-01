

محادثات WhatsApp الصوتية والمرئية الجماعية ستدعم رسميًا ما يصل لثمانية مشاركين قريبًا محادثات WhatsApp الصوتية والمرئية الجماعية ستدعم رسميًا ما يصل لثمانية مشاركين قريبًا

إتضح أن الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية صحيحة، فقد أكدت لنا الفيسبوك اليوم أنها ستقوم برفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في محادثة صوتية جماعية أو محادثة فيديو جماعية على WhatsApp.



وكشفت الشركة اليوم أن الحد الحالي هو أربعة أشخاص، ولكن هذا العدد سيتضاعف ” قريبًا ” إلى ثمانية. تم رصد هذه الميزة الجديدة بالفعل في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق WhatsApp. وكما هو الحال من قبل، فسوف يتم تشفير هذه المحادثات، سواء كانت صوتية أو مرئية بإستخدام التشفير المتناهي، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر مشاهدتها أو الإستماع إليها، ولا حتى WhatsApp أو Facebook.



وهذا يتناقض بشكل صارخ مع ميزة Messenger Rooms التي تم الكشف عنها للتو، والتي لا تأتي مع التشفير المتناهي. من ناحية أخرى، تسمح ميزة Messenger Rooms بإستيعاب ما يصل إلى 50 شخصًا في محادثة واحدة.

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لسوء الحظ، لم تكشف لنا الفيسبوك عن أي معلومات حول متى بالضبط ستقوم برفع الحد الأقصى للمشاركين في المحادثات الصوتية أو المرئية الجماعية على WhatsApp. ومع ذلك، تشير جميع الأدلة السابقة الموجودة في النسخة التجريبية الأحدث من التطبيق إلى أن جميع المشاركين الثمانية سيكونون بحاجة إلى إستخدام النسخة الأحدث من التطبيق للإستفادة من هذه التغييرات الجديدة.