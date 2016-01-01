أعلنت خدمة التواصل والدردشة تيليجرام أنها تعمل على تطوير ميزة المكالمات المرئية الجماعية وستطلقها في وقت لاحق من هذا العام. وذلك بعد احتدام المنافسة على التواصل المرئي الجماعي وتوفر الكثير من الحلول من الشركات الكبرى والمتخصصة.
كما أعلنت الشركة أنها وصلت إلى 400 مليون مشترك نشط شهرياً، ما يعني أنها ضاعفت عدد مستخدميها خلال عامين؟
وتقول تيليجرام أن الخدمات المنافسة التي توفر ميزة المكالمات المرئية الجماعية، إما هي آمنة، أو سهلة الاستخدام. في إشارة إلى صعوبة استخدام الخدمات الآمنة، أو الثغرات الكبيرة في التطبيقات سهلة الاستخدام مثل زووم.
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التعليقات على تيليجرام يصل إلى 400 مليون مستخدم ومكالمات الفيديو الجماعية هذا العام
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