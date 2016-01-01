تيليجرام يصل إلى 400 مليون مستخدم ومكالمات الفيديو الجماعية هذا العام

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صورة الخبر: تيليجرام يصل إلى 400 مليون مستخدم ومكالمات الفيديو الجماعية هذا العام
تيليجرام يصل إلى 400 مليون مستخدم ومكالمات الفيديو الجماعية هذا العام

أعلنت خدمة التواصل والدردشة تيليجرام أنها تعمل على تطوير ميزة المكالمات المرئية الجماعية وستطلقها في وقت لاحق من هذا العام. وذلك بعد احتدام المنافسة على التواصل المرئي الجماعي وتوفر الكثير من الحلول من الشركات الكبرى والمتخصصة.

كما أعلنت الشركة أنها وصلت إلى 400 مليون مشترك نشط شهرياً، ما يعني أنها ضاعفت عدد مستخدميها خلال عامين؟

وتقول تيليجرام أن الخدمات المنافسة التي توفر ميزة المكالمات المرئية الجماعية، إما هي آمنة، أو سهلة الاستخدام. في إشارة إلى صعوبة استخدام الخدمات الآمنة، أو الثغرات الكبيرة في التطبيقات سهلة الاستخدام مثل زووم.

لذا تأخير تيليجرام لإطلاق الميزة يعود لسبب أن الشركة تحاول تقديم خدمة آمنة وسهلة الاستخدام معاً. بالرغم من مواجهة تيليجرام عدة انتقادات سابقاً بشأن التشفير وإن كان مفعلاً افتراضياً.

وهناك نمو كبير في عدد مستخدمي تيليجرام بمعدل 1.5 مليون مستخدم جديد يومياً، ويعتبر تطبيقها الأعلى تحميلاً في أكثر من 20 بلد حول العالم. ومع ذلك يبقى تيليجرام بعيداً عن المنافسة أمام واتساب التي لديها 2 مليار مستخدم نشط.

وكشفت الشركة عن مزايا جديدة اليوم من بينها إطلاق دليل وفهرس جديد لتصفح أكثر من 20 ألف ملصق متاح للتنزيل والاستخدام، وهناك مزايا جديدة لتطبيق تيليجرام على الماك، وأخيراً قائمة جديدة بتصميم أفضل لإرسال المرفقات في أندرويد.

المصدر: عالم التقنية

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