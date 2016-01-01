

تقرير جديد يقترح وصول الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021 تقرير جديد يقترح وصول الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021

في وقت سابق من هذا الأسبوع، إقترحت تغريدة نشرها Jon Prosser على شبكة تويتر أن شركة آبل تعتزم إطلاق سماعات جديدة للأذن تُعد جزءًا من تشكيلة AirPods Series في الأسبوع المقبل. ومع ذلك، يبدو أن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo لا يتفق مع ذلك، فهو أوضح في مذكرة بحثية جديدة أنه لن يتم تحديث تشكيلة AirPods هذا العام.



ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يعتقد أن شركة آبل ستقوم بإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021 فقط لأن الشركة لن تبدأ على الأرجح بإنتاج سماعات الأذن اللاسلكية هذه حتى النصف الأول من العام المقبل. ويضيف أن التغييرات ستقتصر إلى حد كبير على العتاد الداخلي وأن شركة آبل لن تلمس تصميم سماعات الأذن على الإطلاق.



لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي ستُجريها شركة آبل، ولكن علينا أن نراقب الوضع. أما بالنسبة للجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، فقد يصل في وقت لاحق حيث من المرجح أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من العام 2021 أو في أوائل العام 2022، مما يعني أن العملاء المحتملين سيضطرون إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا.

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الآن، ماذا عن سماعات AirPods X التي سمعنا عنها في الفترة الماضية؟ حسنًا، وفقا لـ Ming-Chi Kuo، فهو يعتقد أن هناك سوء فهم بحيث يعتقد أن هذه السماعات لا تنتمي إلى تشكيلة AirPods Series، وإنما تُعتبر جزءًا من تشكيلة Beats. كل هذا مربك إلى حد ما حيث يبدو أن التقارير تتعارض مع بعضها البعض، لذلك من الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن.