في وقت سابق من هذا الأسبوع، إقترحت تغريدة نشرها Jon Prosser على شبكة تويتر أن شركة آبل تعتزم إطلاق سماعات جديدة للأذن تُعد جزءًا من تشكيلة AirPods Series في الأسبوع المقبل. ومع ذلك، يبدو أن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo لا يتفق مع ذلك، فهو أوضح في مذكرة بحثية جديدة أنه لن يتم تحديث تشكيلة AirPods هذا العام.
ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يعتقد أن شركة آبل ستقوم بإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021 فقط لأن الشركة لن تبدأ على الأرجح بإنتاج سماعات الأذن اللاسلكية هذه حتى النصف الأول من العام المقبل. ويضيف أن التغييرات ستقتصر إلى حد كبير على العتاد الداخلي وأن شركة آبل لن تلمس تصميم سماعات الأذن على الإطلاق.
لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي ستُجريها شركة آبل، ولكن علينا أن نراقب الوضع. أما بالنسبة للجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، فقد يصل في وقت لاحق حيث من المرجح أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من العام 2021 أو في أوائل العام 2022، مما يعني أن العملاء المحتملين سيضطرون إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقرير جديد يقترح وصول الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق