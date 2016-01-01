

سماعات Microsoft Surface Earbuds ستصدر في أوروبا يوم 6 مايو، وستكلف 199€ سماعات Microsoft Surface Earbuds ستصدر في أوروبا يوم 6 مايو، وستكلف 199€

قامت شركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر من العام الماضي بالإعلان عن العديد من المنتجات الجديدة، وكانت من بينها سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Surface Earbuds، وهي السماعات التي تأمل من خلالها شركة مايكروسوفت التنافس مع أمثال AirPods Pro و +Galaxy Buds و Huawei FreeBuds 3. كان من المقرر أن يتم إطلاق هذه السماعات مبدئيًا خلال موسم عطلات العام الماضي، ولكن قررت شركة مايكروسوفت في نهاية المطاف تأجيل عملية الإطلاق إلى ربيع هذا العام.



الآن، نحن في فصل الربيع، وبالتالي فليس من المستغرب أن نسمع الآن بأن سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds ستصل إلى البلدان الأوروبية في اليوم السادس من شهر مايو المقبل، وستُكلف 199 يورو مما يجعلها أغلى قليلاً من سماعات +Galaxy Buds التابعة لشركة سامسونج وأرخص من سماعات AirPods Pro التابعة لشركة آبل والتي تُكلف 279 يورو.



مع سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds تنضم مايكروسوفت إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، بعد إنتقالها المبدئي إلى سوق السماعات اللاسلكية مع سماعات Surface Headphones التي تم إطلاقها في العام الماضي.

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عمر البطارية في سماعات Surface Earbuds الجديدة يبلغ 8 ساعات، ومع العلبة يمكنك شحن هذه السماعات مرتين مما يعني أنه يمكنك إستخدامها لمدة 24 ساعة. تدعم سماعات الأذن الجديدة هذه Android Fast Pair و Windows Swift Pair، ويمكنك التحكم فيها عن طريق إيماءات اللمس أو الصوت.هذه السماعات تضم ميكروفون ثنائي الإتجاه، والتكامل مع Spotify. يمكنك أيضًا إستخدامها لإملاء الأشياء في Microsoft Office 365، وكذلك تقديم عروض PowerPoint، وترجمة العناصر إلى أكثر من 60 لغة.