قامت شركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر من العام الماضي بالإعلان عن العديد من المنتجات الجديدة، وكانت من بينها سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Surface Earbuds، وهي السماعات التي تأمل من خلالها شركة مايكروسوفت التنافس مع أمثال AirPods Pro و +Galaxy Buds و Huawei FreeBuds 3. كان من المقرر أن يتم إطلاق هذه السماعات مبدئيًا خلال موسم عطلات العام الماضي، ولكن قررت شركة مايكروسوفت في نهاية المطاف تأجيل عملية الإطلاق إلى ربيع هذا العام.
الآن، نحن في فصل الربيع، وبالتالي فليس من المستغرب أن نسمع الآن بأن سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds ستصل إلى البلدان الأوروبية في اليوم السادس من شهر مايو المقبل، وستُكلف 199 يورو مما يجعلها أغلى قليلاً من سماعات +Galaxy Buds التابعة لشركة سامسونج وأرخص من سماعات AirPods Pro التابعة لشركة آبل والتي تُكلف 279 يورو.
مع سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds تنضم مايكروسوفت إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، بعد إنتقالها المبدئي إلى سوق السماعات اللاسلكية مع سماعات Surface Headphones التي تم إطلاقها في العام الماضي.
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التعليقات على سماعات Microsoft Surface Earbuds ستصدر في أوروبا يوم 6 مايو، وستكلف 199€
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