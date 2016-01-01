بعد 18 شهرًا من إطلاقها كتطبيق خارجي، قررت شركة إيبيك جيمز، إطلاق لعبة فورتنايت (Fortnite) من خلال متجر جوجل الرسمي لنظام أندرويد.
وطوال الفترة الماضية، كانت إيبيك تتجنب متجر جوجل الرسمي عندما أطلقت نسخة أندرويد من لعبة فورتنايت عام 2018، ودفعت المستخدمين إلى تنزيل اللعبة مباشرةً من موقعها على الويب.
وقالت الشركة أنها اضطرت إلى الدفع بفورتنايت على المتجر الرسمي لأن جوجل تعوق التطبيقات الخارجية من خلال تحذير المستخدمين من مشكلات الأمان المحتملة التي قد لا تكون موجودة وتعتبر أي تطبيق لم يتم إصداره من خلال متجرها كتطبيق ضار.
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التعليقات على أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي
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