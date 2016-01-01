أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي

صورة الخبر: أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي
أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي

بعد 18 شهرًا من إطلاقها كتطبيق خارجي، قررت شركة إيبيك جيمز، إطلاق لعبة فورتنايت (Fortnite) من خلال متجر جوجل الرسمي لنظام أندرويد.

وطوال الفترة الماضية، كانت إيبيك تتجنب متجر جوجل الرسمي عندما أطلقت نسخة أندرويد من لعبة فورتنايت عام 2018، ودفعت المستخدمين إلى تنزيل اللعبة مباشرةً من موقعها على الويب.

وقالت الشركة أنها اضطرت إلى الدفع بفورتنايت على المتجر الرسمي لأن جوجل تعوق التطبيقات الخارجية من خلال تحذير المستخدمين من مشكلات الأمان المحتملة التي قد لا تكون موجودة وتعتبر أي تطبيق لم يتم إصداره من خلال متجرها كتطبيق ضار.

وأوضحت في بيان: "نأمل أن تراجع جوجل سياساتها ومعاملاتها التجارية في المستقبل القريب حتى يكون لجميع مطوري البرامج حرية الوصول إلى العملاء والانخراط في التجارة معهم على أندرويد وفي متجر من خلال الخدمات المفتوحة، من ضمنها خدمات الدفع، التي يمكنها التنافس على قدم المساواة”.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24406

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager