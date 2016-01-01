

أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي أخيرا.. فورتنايت تظهر رسميا على متجر جوجل بلاي

بعد 18 شهرًا من إطلاقها كتطبيق خارجي، قررت شركة إيبيك جيمز، إطلاق لعبة فورتنايت (Fortnite) من خلال متجر جوجل الرسمي لنظام أندرويد.



وطوال الفترة الماضية، كانت إيبيك تتجنب متجر جوجل الرسمي عندما أطلقت نسخة أندرويد من لعبة فورتنايت عام 2018، ودفعت المستخدمين إلى تنزيل اللعبة مباشرةً من موقعها على الويب.



وقالت الشركة أنها اضطرت إلى الدفع بفورتنايت على المتجر الرسمي لأن جوجل تعوق التطبيقات الخارجية من خلال تحذير المستخدمين من مشكلات الأمان المحتملة التي قد لا تكون موجودة وتعتبر أي تطبيق لم يتم إصداره من خلال متجرها كتطبيق ضار.

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وأوضحت في بيان: "نأمل أن تراجع جوجل سياساتها ومعاملاتها التجارية في المستقبل القريب حتى يكون لجميع مطوري البرامج حرية الوصول إلى العملاء والانخراط في التجارة معهم على أندرويد وفي متجر من خلال الخدمات المفتوحة، من ضمنها خدمات الدفع، التي يمكنها التنافس على قدم المساواة”.