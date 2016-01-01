

اعمل اجتماعات شغلك من بيتك على Google Meet.. حتى 16 شخصا اعمل اجتماعات شغلك من بيتك على Google Meet.. حتى 16 شخصا

مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم وحصده لأرواح الآلاف من البشر، بات الذهاب للعمل بالصورة المعتادة أمرًا فى غاية الصعوبة، خاصةً أثناء عقد الاجتماعات لوضع خطط العمل، الأمر الذى يلحق ضررًا بالغًا بأعمال الكثيرين، إلا أن جوجل قدمت الحل من خلال Google Meet.



وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، يتيح تطبيق Google Meet مكالمات الفيديو حتى 16 شخصا، وبالتالى ستضمن عقد اجتماعات عملك بكل سهولة من منزلك دون أن تلحق بك أى خسائر، كما يمكنك التواصل مع زملائك كأنك معهم بمقر العمل.



وستكون هذه الميزة مستوحاة فقط حاليًا لمستخدمي منصة G Suite الخاصة بجوجل، وفى خطوات بسيطة يمكنك الاشتراك بالخطمة مجانًا من خلال هذا الرابط، ومن ثم تدشين حسابك لاستضافة بقية الزملاء، على أن يقوموا بنفس الأمر أيضًا.

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وبحسب جوجل، فالتحديث الجديد الذى سيتيح ميزة استضافة 16 شخصًا فى مكالمة واحدة، سيصبح متاحًا رسميًا بدءًا من 1 مايو القادم، ومن ثم استخدامها على هاتفك أو جهازك اللوحي وحتى الكومبيوتر الشخصي.جدير بالذكر أن هناك العديد من التطبيقات المشابهة كانت قد ظهرت ولجأ إليها الكثيرون، وزاد عدد تحميلها بصورة قياسية، إلا أنه ثبت تسريبها لبيانات مستخدميها على شبكات الإنترنت للاستفادة من ذلك ماديًا، ولعل أشهرها تطبيق zoom.