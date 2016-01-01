مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم وحصده لأرواح الآلاف من البشر، بات الذهاب للعمل بالصورة المعتادة أمرًا فى غاية الصعوبة، خاصةً أثناء عقد الاجتماعات لوضع خطط العمل، الأمر الذى يلحق ضررًا بالغًا بأعمال الكثيرين، إلا أن جوجل قدمت الحل من خلال Google Meet.
وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، يتيح تطبيق Google Meet مكالمات الفيديو حتى 16 شخصا، وبالتالى ستضمن عقد اجتماعات عملك بكل سهولة من منزلك دون أن تلحق بك أى خسائر، كما يمكنك التواصل مع زملائك كأنك معهم بمقر العمل.
وستكون هذه الميزة مستوحاة فقط حاليًا لمستخدمي منصة G Suite الخاصة بجوجل، وفى خطوات بسيطة يمكنك الاشتراك بالخطمة مجانًا من خلال هذا الرابط، ومن ثم تدشين حسابك لاستضافة بقية الزملاء، على أن يقوموا بنفس الأمر أيضًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اعمل اجتماعات شغلك من بيتك على Google Meet.. حتى 16 شخصا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق