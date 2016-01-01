

AMD تُعلن عن المعالجين Ryzen 3 3100 و Ryzen 3 3300X للحواسيب المكتبية AMD تُعلن عن المعالجين Ryzen 3 3100 و Ryzen 3 3300X للحواسيب المكتبية

أعلنت شركة AMD اليوم عن معالجين جديدين للحواسيب المكتبية يُعتبران جزءًا من سلسلة AMD Ryzen 3000 Series. هذين المعالجين الجديدين يستندان على الجيل الثالث من معمارية Zen 2، ويأتي هذين المعالجين لتوسيع سلسلة معالجات AMD Ryzen 3000 Series الإقتصادية الناجحة لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين.



المعالجين الجديدين اللذان تم الإعلان عنهما اليوم هما AMD Ryzen 3 3100 و AMD Ryzen 3 3300X، وكلاهما يأتيان مع أربعة أنوية حقيقية وثمانية أنوية وهمية. الفرق بين الإثنين هو سرعة التردد، فسرعة المعالج AMD Ryzen 3 3100 تبلغ 3.6GHz في الوضع العادي ونحو 3.9GHz في وضع التوربو بينما تبلغ سرعة تردد المعالج AMD Ryzen 3 3300X نحو 3.8GHz في الوضع العادي ونحو 4.3GHz في وضع التوربو.



الفرق الآخر بين المعالجين يكمن في السعر، فالمعالج AMD Ryzen 3 3100 يُكلف 99 دولار أمريكي بينما يُكلف المعالج AMD Ryzen 3 3300X نحو 120 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيتم عرض كلا المعالجين للبيع يوم 21 مايو.

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بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة AMD كذلك عن الجيل التالي من رقاقة B550 من أجل سلسلة معالجات AMD Ryzen 3000، والتي ستحل محل رقاقة B450 الحالية. اللوحات الأم التي تستند على رقاقة B550 ستجلب PCIe 4.0 إلى فئة أكبر من المستخدمين مع العلم بأنها تتوفر حاليًا حصرًا في اللوحات الأم X570 الباهظة.من المتوقع أن يتم عرض اللوحات الأم B550 للبيع في اليوم 16 يونيو من قبل شركاء AMD، بما في ذلك ASRock و Asus و Biostar و Colorful و Gigabyte و MSI.