

الإختبارات تؤكد كبح آبل لسرعة المعالج Apple A13 Bionic في الهاتف iPhone SE 2020 الإختبارات تؤكد كبح آبل لسرعة المعالج Apple A13 Bionic في الهاتف iPhone SE 2020

عندما قامت شركة آبل بإطلاق الهاتف iPhone SE 2020 مع المعالج Apple A3 Bionic الحالي، كان الكثيرون يحتفلون ظنًا منهم بأنهم سيحصلون على أداء الهاتف iPhone 11 Pro Max بسعر أرخص. أشادت المراجعة الأولية للهاتف iPhone SE 2020 بالفعل بالأداء الرائع، ولكن الآن أظهرت إختبارات الأداء التي خضع لها الهاتف iPhone SE 2020 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu أن هذا الهاتف حقق نتيجة تقل عن 500 آلف نقطة، وهي نتيجة بعيدة عن تلك التي حققتها هواتف iPhone 11 Series.



عندما تنظر إلى النتائج المفصلة للهاتف iPhone SE 2020، فسوف تكتشف بأن الأداء على مستوى المعالج المركزي وعلى مستوى معالج الرسوميات مقارب لأداء الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max المدعومين بالمعالج Apple A12 Bionic. تحسين الذاكرة العشوائية هو الشيء الوحيد الذي يسمح للهاتف iPhone SE 2020 بتخطي تشكيلة iPhone 11 Series.



على الورق، بدا أن iPhone SE 2020 هو مزيج بين هيكل iPhone 8 وكاميرا iPhone XR وأداء iPhone 11 Pro. للآسف، الجزء الأخير من المعادلة لم يكن صحيحًا، فقد تم كبح أداء المعالج في الهاتف iPhone SE 2020 بشكل كبير، وقامت شركة آبل بذلك على الأرجح من أجل الحفاظ على عمر البطارية. ومع ذلك، فلا يزال أداء الهاتف iPhone SE 2020 أفضل من أي هاتف آخر في السوق يُكلف 399 دولار أمريكي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالرسوميات حيث تؤدي الشاشة المنخفضة الدقة إلى إنتاج إطارات لا مثيل لها.



