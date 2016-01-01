ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت ستنتهي من اختبار منصات Xbox الجديدة لتطرحها في الأسواق قريبا بسعر رخيص ومنافس.
وتبعا للتسريبات فإن مايكروسوفت كلفت بعض أخصائييها بتجربة منصات Xbox Series S الجديدة لمدة شهرين تقريبا، والاختبارات قاربت على الانتهاء دون اكتشاف أي مشكلات تذكر فيها، لذا سيتم طرحها في الأسواق في مايو المقبل.
ومن المفترض أن تطرح هذه المنصات بسعر لن يزيد عن 400 دولار، أي أرخص بمرتين تقريبا من منصات Xbox الأخيرة وأرخص حتى من منصات ps4 التي طورتها سوني.
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التعليقات على مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا
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