

مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت ستنتهي من اختبار منصات Xbox الجديدة لتطرحها في الأسواق قريبا بسعر رخيص ومنافس.



وتبعا للتسريبات فإن مايكروسوفت كلفت بعض أخصائييها بتجربة منصات Xbox Series S الجديدة لمدة شهرين تقريبا، والاختبارات قاربت على الانتهاء دون اكتشاف أي مشكلات تذكر فيها، لذا سيتم طرحها في الأسواق في مايو المقبل.



ومن المفترض أن تطرح هذه المنصات بسعر لن يزيد عن 400 دولار، أي أرخص بمرتين تقريبا من منصات Xbox الأخيرة وأرخص حتى من منصات ps4 التي طورتها سوني.

قد يعجبك أيضا... loading...

وبالنظر للصور المسربة لها نلاحظ أنها ستأتي بهيكل أساسي مربع الشكل فيه فتحات تهوية في قسمه العلوي، وخال من أية أزرار، ما يعني أن التحكم بالمنصة سيكون لاسلكيا عبر قبضات الألعاب التي تتصل بها بتقنية البلوتوث.ولم تصرح مايكروسوفت رسميا بمواصفات Xbox الجديدة، لكن التسريبات تشير إلى أن ألعابها من المفترض أن تتوافق مع الحواسب، وسيكون بالإمكان التحكم بها عبر لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين.