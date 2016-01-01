مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا

صورة الخبر: مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا
مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت ستنتهي من اختبار منصات Xbox الجديدة لتطرحها في الأسواق قريبا بسعر رخيص ومنافس.

وتبعا للتسريبات فإن مايكروسوفت كلفت بعض أخصائييها بتجربة منصات Xbox Series S الجديدة لمدة شهرين تقريبا، والاختبارات قاربت على الانتهاء دون اكتشاف أي مشكلات تذكر فيها، لذا سيتم طرحها في الأسواق في مايو المقبل.

ومن المفترض أن تطرح هذه المنصات بسعر لن يزيد عن 400 دولار، أي أرخص بمرتين تقريبا من منصات Xbox الأخيرة وأرخص حتى من منصات ps4 التي طورتها سوني.

وبالنظر للصور المسربة لها نلاحظ أنها ستأتي بهيكل أساسي مربع الشكل فيه فتحات تهوية في قسمه العلوي، وخال من أية أزرار، ما يعني أن التحكم بالمنصة سيكون لاسلكيا عبر قبضات الألعاب التي تتصل بها بتقنية البلوتوث.

ولم تصرح مايكروسوفت رسميا بمواصفات Xbox الجديدة، لكن التسريبات تشير إلى أن ألعابها من المفترض أن تتوافق مع الحواسب، وسيكون بالإمكان التحكم بها عبر لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مايكروسوفت قد تطرح نسخة رخيصة من منصات Xbox قريبا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager