

الجيل المقبل من iPad قد يضم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الشاشة الجيل المقبل من iPad قد يضم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الشاشة

على الرغم من عدم وجود أية مشاكل في تقنية التعرف على الوجه Face ID، فمن الصعب تجاهل حقيقة أنها لا تمتاز بنفس سلاسة وسهولة الإستخدام التي يمتاز بها مستشعر بصمات الأصابع Touch ID. نحن على يقين من أن بعض مستخدمي iPhone أصيبوا بالصدمة عندما تم إستبدال Touch ID بالـ Face ID، ولكن الشائعات الأخيرة أشارت إلى أن شركة آبل لا تزال تعمل على تضمين مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في شاشات أجهزتها المحمولة.



ومع ذلك، فمن المثير للإهتمام أن نسمع بأن شركة آبل لا تعتزم إستخدام هذه الميزة لأول مرة في iPhone، ولكن بدلاً من ذلك ستقوم بإستخدامها في iPad. هذا وفقا للحساب L0vetodream على شبكة تويتر والذي نشر مؤخرًا العديد من المعلومات حول منتجات آبل القادمة، وإحدى هذه المعلومات تفيد بأن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المدمج في الشاشة يمكن أن يشق طريقه إلى لوحيات iPad المستقبلية.



نقول أن هذا مثير للإهتمام لأنه في الماضي كانت شركة آبل تميل لإستخدام أحدث التكنولوجيا لأول مرة في هواتف iPhone قبل أن تقوم بجلبها إلى أجهزتها الأخرى. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كانت لوحيات iPad Pro تحصل على الميزات أولاً قبل iPhone، ونذكر جهاز iPad Pro 2020 كمثال على ذلك نظرًا إلى أنه جاء مع الماسح الضوئي LiDAR.

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من غير الواضح ما هو طراز iPad الذي سيحصل على مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المدمج في الشاشة، ولكن سمعنا في الآونة الأخيرة أن شركة آبل تعمل على جهاز iPad Pro 2020 جديد يضم شاشة بتقنية MiniLED، لذلك ربما يكون هذا هو جهاز iPad الأول الذي سيحصل على هذه الميزة.