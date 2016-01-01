

أول تعليق من "تيك توك" على واقعة فيديو حنين حسام أول تعليق من "تيك توك" على واقعة فيديو حنين حسام

أصدر مسؤولو تطبيق "تيك توك"، بيانا صحفيا، صباح اليوم، للتعليق على واقعة القبض على الطالبة حنين حسام بشأن مقطع الفيديو الذي دعت خلاله الفتيات لتسجيل فيديوهات لهن من داخل المنزل مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة.



وذكر مسؤولو منصة "تيك توك"، خلال البيان، أن مهمة TikTok تتمثل في إلهام الإبداع وجلب السعادة، مضيفة: "نحن نبني مجتمعا عالميا حيث يمكن للجميع الإنشاء والمشاركة الصريحة، واكتشاف العالم من حولهم، والتواصل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون أيضًا بالحفاظ على هذا المجتمع لكي تبقى آمنًا، تعكس إرشادات المجتمع قيمنا، وتعرف قواعد السلوك المشتركة".



وأضاف البيان أنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرا عن إحدى مستخدمي تطبيق "تيك توك"، فإن المنصة تؤكد أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم ينشر من خلال المنصة، كما تؤكد دائمًا أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، موضحا: "كما نقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع تيك توك، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة".

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وتابعت المنصة: "تتيح هذه الإرشادات لمجتمعنا المساعدة في الحفاظ على مساحة مشتركة آمنة أيضًا.. تُعد TikTok منصة شاملة مبنية على أساس حرية التعبير، نحن نشجع المستخدمين على الاحتفال بما يجعلهم متميزين، وأيضاً إيجاد على مجتمع يفعل شيء مماثل، نحن نقدر بشدة أن مستخدمينا تحتوي على مجموعة كبيرة من الجنسيات والثقافات، ونأخذ في الاعتبار المعايير الثقافية للبلدان التي نعمل فيها".وأكدت: "إن توفير بيئة آمنة وداعمة هو أهم أولوياتنا. نعتقد أن الشعور بالأمان ضروري لمساعدة الناس على الشعور بالراحة في التعبير عن أنفسهم بشكل علني وابداعي، نحن نهدف أيضًا إلى تهيئة بيئة للتفاعلات الحقيقية من خلال حفاظ منصتنا من المحتويات والحسابات المزيفة".واستطردت: "تشكل قيمنا أساس إرشادات المجتمع. نقوم بإزالة المحتوى بما في ذلك الفيديوهات والاصوات والصور والنصوص التي تنتهك إرشادات المجتمع، ونعلق أو نحظر الحسابات التي تحتوي على انتهاكات خطيرة أو متكررة، في ظل ظروف معينة، قد نخطو خطوة إضافية ونبلغ السلطات القانونية المختصة عن الحسابات للحفاظ على أمان مجتمعنا".ولفت المنصة إلى أن إرشادات المجتمع الخاصة تنطبق على الجميع وعلى كل شيء تمت مشاركته على TikTok، وهي توفر إرشادات عامة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به على المنصة، لكن هذه الإرشادات ليست قائمة شاملة، موضحة: "نحن ندرك أيضًا أن بعض المحتوى الذي تتم إزالته عادة وفقًا لإرشاداتنا قد يكون له قيمة للجمهور، لذلك، قد نسمح بالاستثناءات في ظل ظروف معينة، كما هو موضح في الأقسام أدناه".وتابعت: "نقوم بتحديث إرشادات المجتمع من وقت لآخر للتطور مع سلوك المجتمع، وتخفيف المخاطر الناشئة، والحفاظ على TikTok كمكان آمن للإبداع والسعادة".يذكر أن حنين حسام قالت في الفيديو: "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار".