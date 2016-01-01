

كورونا يرفع عدد مستخدمي Snapchat كورونا يرفع عدد مستخدمي Snapchat

مع وجود المزيد من المستخدمين عالقين في المنزل خلال وباء فيروس كورونا، أصبح لدى Snapchat عدد من المستخدمين أكثر من أي وقت مضى.







اكتسب Snapchat 11 مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ارتفاع كبير من 8 ملايين أضافها في الربع الأخير، وقبل النمو المتوقع للشركة، لديها الآن 229 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة 20% عن العام الماضي.

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مثل الشبكات الاجتماعية الأخرى، شهد Snapchat زيادة في الاستخدام في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للرئيس التنفيذي Evan Spiegel.وقال شبيجل في تصريحات معدة سلفا: "نشهد أحجام اتصالات مستدامة على خدمتنا تفوق القمم التي نراها خلال العطلة الرئيسية، على سبيل المثال، ازداد التواصل مع الأصدقاء بأكثر من 30% في الأسبوع الأخير من شهر مارسمقارنة بالأسبوع الأخير من شهر يناير ، مع زيادة تزيد عن 50 في المائة في بعض أسواقنا الكبيرة".ولكن ليس كل نمو سناب شات ناتج عن الوباء. قال Snap CFO Derek Andersen: "على الرغم من أننا لاحظنا مشاركة أعلى في الأسابيع الأخيرة من الربع ، حيث سعى الكثير في مجتمعنا للبقاء على اتصال وترفيه من المنزل ، إلا أن هذا لم يكن له تأثير يذكر على نتائج الربع الأول". "ونتيجة لذلك ، كنا نسير بخطى سريعة لتسريع نمو المستخدمين النشطين على أساس سنوي في غياب هذا التأثير".كما هو الحال مع الأرباع السابقة ، لا يزال أقوى نمو لـ Snap خارج أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد نسبت الشركة في السابق إلى تطبيق Android المعاد تصميمه وميزات الواقع المعزز لجذب المستخدمين في أسواق جديدة.في حين حذر Facebook و Twitter من أن جائحة كورونا سيؤثر سلبًا على عائدات الإعلانات للربع ، ارتفعت إيرادات Snap إلى 462 مليون دولار ، بزيادة 44 بالمائة عن العام الماضي. قال شبيجل: "في حين أن العديد من ميزانيات الإعلان انخفضت بسبب COVID-19 ، فقد شهدنا معدلات نمو عالية في الإيرادات في الشهرين الأولين من الربع الذي عوض نمونا المنخفض في مارس".ينمو أيضًا: Snapchat Discover ، ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى استثمار الشركة في البرمجة الأصلية. يظهر الوقت الذي يقضيه المشاهدون يوميًا "أكثر من الضعف" في هذا الربع ، وفقًا لشبيغل ، مع "أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة من الجيل Z" ، يشاهدون الأخبار على Discover.