شركة TSMC تُغير توقعاتها للعام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا

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شركة TSMC تُغير توقعاتها للعام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا

بدت توقعات TSMC في بداية هذا العام واعدة للغاية مع توقعات بنمو السوق بنحو 8 في المئة بإستثناء قطاع رقاقات الذاكرة. ولكن خلال مؤتمر مع المستثمرين يوم أمس، خفضت الشركة توقعاتها لنسبة نمو سوق تصنيع الرقاقات والمعالجات إلى ما بين 7 و 13 في المئة علمًا أنها كانت تتوقع نموًا بنسبة 17 في المئة في السابق.

إضطرت شركة TSMC إلى تبني ” وجهة نظر أكثر تحفظًا خلال العام 2020 ” بسبب إنخفاض الطلب على الأجهزة المحمولة من المستهلكين النهائيين بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتوقع الشركة أن تظل هذه المشكلة قائمة في الأشهر القادمة.

يشير محللو السوق إلى إنخفاض في مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 7 إلى 9 في المئة في جميع أنحاء العالم على مدار العام. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتوقعات الإيجابية وهو 5G. وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، فهو يقول أن البائعون وشركات الإتصالات يقومون بتسويق 5G بقوة ورفع مبيعات هواتف 5G. وبالتالي، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة TSMC أن تكنولوجيا 5G ستكون العامل الدافع لهذه الصناعة خلال السنوات القادمة. ويتوقع إستحواذ هواتف 5G على 15 في المئة من سوق الهواتف الذكية هذا العام.

المصدر: موقع الكترونى

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