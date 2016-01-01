متصفّح Kiwi المستند إلى كروميوم مفتوح المصدر بالكامل الآن

يمكن الآن لمطوري متصفّحات الويب استخدام مصدر متصفّح Kiwi لدعم الإضافات.
الحقيقة تُقال، وهي أن متصفّح Kiwi قد صنع لنفسه اسمًا كبيرًا بين مستخدمي أندرويد، وذلك باعتباره أحد القلائل الذي يدعم خاصية “الإضافات” على أندرويد، كما وابتكر المتصفّح أيضًا ميزات ما زالت مبكرة تحاول جوجل تنفيذها على أرض الواقع مع متصفّحها كروم، كميزة الوضع المظلم المخصص وميزة السكرين شوت بما في ذلك واجهة الشريط السفلي.
الآن، قرر مُطوّر المتصفّح جعل Kiwi مفتوح بالكامل، وذلك لمشاركة هذه الإنجازات مع الآخرين، وتحديدًا المطورين المهتمين ببناء متصفّحات تستند إلى كروميوم “Chromium”، على أن يكون كود المصدر الكامل الخاص بالمتصفّح متاح على Github، ويستخدم نفس ترخيص BDS المكون من ثلاثة فقرات مثل كروميوم.
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