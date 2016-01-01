هل تخطط لشراء Nintendo Switch؟ قد تضطر للإنتظار إلى غاية فصل الصيف

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هل تخطط لشراء Nintendo Switch؟ قد تضطر للإنتظار إلى غاية فصل الصيف

كانت مبيعات Nintendo Switch جيدة منذ إطلاقه. ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية، شهد هذا الجهاز زيادة هائلة في شعبيته. هذا يرجع إلى حقيقة أن المزيد من الناس عالقون في المنزل ويبحثون عن طرق للترفيه عن أنفسهم.

وقد أدى ذلك إلى بيع جهاز Nintendo Switch في كل مكان تقريبًا. في الواقع، إذا كنت تأمل في الحصول على هذا الجهاز، فلدينا بعض الأخبار السيئة المتمثلة في أن هناك فرصة كبيرة أنك قد تحتاج إلى الإنتظار حتى فصل الصيف قبل أن يتم تجديد المخزون. هذا وفقا للمحلل Daniel Ahmad في شركة Niko Partners الذي أخبر موقع Business Insider أن هناك فرصة بأن جهاز Nintendo Switch قد يُعرض للبيع من جديد في شهر يونيو تقريبًا.

ووفقا للمحلل Daniel Ahmad، فقد صرح بالقول : ” نعتقد أنه بحلول شهر مايو، وخاصة شهر يونيو – نهاية الربع الثاني – ستعود الأمور إلى طبيعتها مع العرض. وذلك بسبب أن الإنتاج يزداد الأن. لذلك سنبدأ في رؤية آثار ذلك في أواخر مايو ويونيو – بالتأكيد بنهاية الربع الثاني “. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Nintendo نفسها، كانت قد أكدت في وقت سابق أن المزيد من الوحدات قادمة في الطريق، ولكنها لم تذكر تواريخ محددة بالفعل.

بينما لا تزال هناك وحدات يجري بيعها حاليًا، إلا أن معظم تلك الوحدات يجري بيعها من قبل متاجر الطرف الثالث التي يقوم بعضها برفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ما لم تكن بحاجة إلى الحصول على جهاز Nintendo Switch حاليًا، فسوف يكون من الأفضل بالنسبة لك الإنتظار حتى تقوم المتاجر الرسمية بتجديد مخزونها.

المصدر: موقع الكترونى

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