سماعات الرأس الراقية القادمة من آبل قد تأتي مع مكونات قابلة للتبديل

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سماعات الرأس الراقية القادمة من آبل قد تأتي مع مكونات قابلة للتبديل

الكثير من سماعات الرأس ثابتة بمعنى أنه لا يمكنك إستبدال مكون بآخر. ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Bloomberg، فهو يشير إلى أن شركة آبل تعمل على سماعات راقية للرأس ستتحدى المعايير وستأتي مع مكونات قابلة للتبديل تعتمد على المغناطيس للتواصل مع بعضها البعض.

لقد سمعنا شائعات بأن شركة آبل تعمل على سماعات راقية للرأس. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فلم تقم شركة آبل حتى الآن بإطلاق سماعات للرأس تحمل علامتها التجارية، وبدلاً من ذلك، فهي ركزت طيلة الفترة الماضية على إنشاء سماعات الأذن مثل EarPods و AirPods و AirPods Pro. إذا كان تقرير Bloomberg دقيقًا، فسوف تكون هذه سماعات مثيرة للإهتمام من آبل.

يقول التقرير أن المكونات التي يمكن تبديلها تشمل وسادات الأذن وحلقة الرأس. وهذا يعني أن هذه السماعات ستكون مشابهة لـ Apple Watch حيث يمكن للمستخدمين إستبدال المكونات حسب إحتياجاتهم، بحيث يمكنهم إستخدام المكونات المناسبة للتمارين الرياضية أو المكونات الأكثر أناقة للإستخدام اليومي.

لن تكون آبل هي الشركة الأولى التي ستقوم بإطلاق سماعات قابلة للتفكيك، ففي العام 2019، تم إطلاق سماعات AIAIAI TMA-2 HD، والتي تسمح للمستخدمين بالإختيار بين حلقات الرأس المختلفة من أجل الراحة أو إتصال البلوتوث، فضلا عن أغطية الأذن للحصول على تجربة صوت مختلفة حسب تفضيلات كل مستخدم.

المصدر: موقع الكترونى

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