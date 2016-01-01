

للوقاية من كورونا.. سامسونج تكشف عن تطبيق جديد للوقاية من كورونا.. سامسونج تكشف عن تطبيق جديد

أعلنت شركة سامسونج فى خطوة مماثلة لشركة جوجل عن تطبيق جديد يحمل اسم Hand Wash لساعاتها الذكية Galaxy smartwatches، حيث يقوم بتنيه مستخدميها لغسل اليدين للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.



وبحسب موقع 9To5 التقني، تم تطوير التطبيق الجديد لساعات سامسونج الذكية من قبل مطوري الصانع الكورى فى أسبوعين فقط بمدينة بنجالور الهندية، بعد التواصل مع معهد الأبحاث الخاص بالمدينة، ليخرج للنور تطبيق يمكن مستخدميه من الحفاظ على صحتهم عبر ساعاتهم الذكية، وينبههم بتنظيف أيديهم على مدار اليوم للوقاية من العدوى بأى أمراض خطرة.



وكشفت الشركة أن التطبيق تم تصميمه لمساعدة مستخدميه بغسل أيديهم لمدة 25 ثانية على الأقل، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وتأتى فكرة عمل التطبيق عن طريق توجيه رسائل للمستخدمين لتذكيرهم بغسل أيديهم عدة مرات على مدار اليوم، بالإضافة إلى تشغيل مؤقت لمعرفة الوقت الذي استغرقه فى غسل اليدين على مدار الأسبوع.وأعلنت شركة سامسونج رسميًا عن التطبيق فى الهند، وأصبح متاحًا للتحميل من قبل أصحاب ساعات جلاكسي الذكية فى الولايات المتحدة الأرميكية.