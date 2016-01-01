

جوجل: إضافة 2 مليون مستخدم جديد يوميًا على Meet بعد كورونا جوجل: إضافة 2 مليون مستخدم جديد يوميًا على Meet بعد كورونا

قالت جوجل إنها كانت تضيف ما يصل إلى 2 مليون مستخدم جديد يوميًا على Meet خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث يسجل الأشخاص الدخول إلى منصة مؤتمرات الفيديو للتواصل مع الآخرين عن بعد، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.







أضاف عملاق التكنولوجيا أن بنيته التحتية مهيأة للتعامل مع زيادة أخرى في الاستخدام، وأكدت أنها لا تزال ملتزمة بالامتثال لجميع متطلبات الأمان والخصوصية لعملائها.

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قال مارك جونستون رئيس قسم الأمن والتعاون في جوجل: "ارتفع GoogleMeet أكثر من 25 مرة عما كان عليه في يناير، ويتجاوز نموه يومًا بعد يوم 60%، ونقوم بتشغيل أكثر من مليوني مستخدم جديد في النظام الأساسي في الأسابيع القليلة الماضية".أضاف: "عندما أدى فيروس كورونا إلى هذه الزيادة غير المسبوقة في مؤتمرات الفيديو، سمحت لنا بنيتنا التحتية بالتوسع لتلبية ذلك الطلب، بل تجاوزه ولا يزال هناك مجال كبير للنمو"، قائلًا: "المنصة شهدت أكثر من ملياري دقيقة من التفاعل يوميًا".تابع جونستون: "نواصل التوسع مع الحفاظ على سياسة الأمان والخصوصية والامتثال لعملائنا، جوجل جاهزة لذلك، وتواصل العمل مع الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنها تقديم الدعم".شهدت أدوات مؤتمرات الفيديو مثل Google Meet و Microsoft Teams و Zoom وغيرها قفزة كبيرة في قاعدة المستخدمين وحركة المرور مع اتصال الأشخاص مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وسط تفشي وباء كورونا.هناك أيضًا مخاوف بشأن أمن هذه المنصات، لأن الشركات والحكومات تستخدم هذه الأوضاع للقيام بأعمال يومية ومشاركة المعلومات الحساسة.