

كيفية الحفاظ على اجتماعات Zoom آمنة كيفية الحفاظ على اجتماعات Zoom آمنة

هل استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom آمن، كما تعلم ارتفعت شعبية Zoom خلال الشهرين الماضيين حيث يستخدم الأشخاص العالقون في المنزل نسخته المجانية للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل.







ولكن في حين أن Zoom قد تضمن بالفعل بعض الطرق التي يمكن استخدامها لحماية الاجتماعات، فقد يكون من الصعب العثور على هذه الميزات، خصوصًا إذا لم تكن قد استخدمت التطبيق من قبل، وبسبب هذا بدأت الاجتماعات تتعطل من قبل متسللين غير مرغوب فيهم قد يتسببون في اضطرابات عمداً، غالبًا بطرق سيئة للغاية.

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ليس من المستغرب أن يؤدي هذا إلى رد فعل عنيف كبير، معظمه يتعلق بانعدام الأمن للمستخدمين، ورداً على ذلك وضعت الشركة إجراءات أمنية إضافية، على سبيل المثال تقوم تلقائيًا بتمكين غرف الانتظار الافتراضية وكلمات المرور للحسابات في مستوياتها المجانية.قد يؤدي الاضطرار إلى التعامل مع كلمات المرور وغرف الانتظار الافتراضية إلى واجهة أقل سهولة قليلاً، ولكنه يعني أيضًا أنه من المحتمل أن شخصًا لا تعرفه سيدخل في اجتماع عائلتك، لذلك إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من Zoom ، فإليك بعض الطرق للحفاظ على اجتماعاتك آمنة.استخدام معرف اجتماع وكلمة مرور فريدةيقوم Zoom الآن تلقائيًا بإضافة كلمات مرور إلى الحسابات، ويمكن تضمين كلمات المرور هذه في الروابط إلى غرف الأشخاص الشخصية، على سبيل المثال، إذا انتقلت إلى ملفك الشخصي في Zoom وتبحث عن رابط "الاجتماع الفوري" ، فسترى أنه يحتوي على كل من معرف الاجتماع الشخصي ، وبعد ذلك مباشرةً ، كلمة المرور الخاصة بالاجتماع. سيتمكن أي شخص ترسل إليه هذا الرابط من الوصول إلى اجتماعك على الفور دون الحاجة إلى نشر كلمة مرور بشكل منفصل. بالطبع ، سيؤدي نشر هذا الرابط بشكل عام إلى إبطال أي أمان قد توفره كلمة المرور.لذلك إذا كنت تنشئ اجتماعًا لأكثر من اثنين من الأصدقاء ، فمن الأفضل عدم استخدام معرف الاجتماع المعتاد وإنشاء كلمة مرور منفصلة بدلاًمن ذلك. للقيام بذلك باستخدام واجهة الويب:من صفحة Zoom الرئيسية ، انقر فوق "حسابي" في الزاوية العلوية اليمنى ، ثم انقر فوق "جدولة اجتماع"إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إدخال موضوع الاجتماع ووصفه. ضع تاريخ ووقت ومدة اجتماعك. (إذا كنت على خطة مجانية ، فلديك 40 دقيقة).ابحث عن "معرف الاجتماع" وحدد "إنشاء تلقائيًا". سيؤدي هذا إلى إنشاء معرف فريد لذلك الاجتماع بدلاً من استخدام معرف الاجتماع المعتاد.تأكد من تحديد "طلب كلمة مرور". سيولد Zoom كلمة مرور عشوائية ، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء كلمة مرور خاصة بك.أدناه ، تأكد من تحديد "تمكين غرفة الانتظار" (ومن الجيد عدم تحديد "تمكين الانضمام قبل المضيف" لأن ذلك سيسمح للمشاركين بالتجول في الاجتماع قبل القيام بذلك).انقر فوق "حفظ"سيتم نقلك إلى صفحة الاجتماعات حيث سترى جميع الخيارات لذلك الاجتماع. في منتصف الطريق لأسفل ، يمكنك النقر فوق "نسخ الدعوة" لوضع جميع المعلومات في المخزن المؤقت الخاص بك حتى تتمكن من إرسالها إلى المشاركين. عندما تكون مستعدًا ، انقر على الزر الأزرق "بدء هذا الاجتماع".إذا كنت تستخدم تطبيق Zoom:انقر فوق "الجدول الزمني"سيتم عرضك بشكل أساسي على نفس الاختيارات الموجودة في تطبيق الويب. إذا كنت تريد التأكد من تمكين غرفة الانتظار ، فانقر على "خيارات متقدمة" في أسفل الصفحة.انقر على زر "الجدول الزمني" الأزرقستتاح لك الفرصة لوضع الاجتماع في التقويم الخاص بك. بعد ذلك ، سيتم إعادتك إلى النافذة الرئيسية. سيكون الاجتماع المقرر على اليمين. إذا أردت ، يمكنك النقر على النقاط الثلاث الموجودة على يمين اسمك لإجراء تغييرات أو نسخ الدعوة في المخزن المؤقت لإرسالها إلى المشاركين.استخدم غرفة الانتظار الافتراضيةغرفة الانتظار الافتراضية ، على قدم المساواة ، أو حتى أكثر استخدامًا. يتيح لك هذا التحقق من الجميع قبل أن يتمكنوا بالفعل من الوصول إلى الاجتماع. يمكنك بعد ذلك إما السماح لهم بالدخول - أو لا.عندما ينقر كل مشارك على رابطه ، سيُطلب منه الانتظار ، بينما ستتلقى إشعارًا يخبرك بأن شخصًا ما دخل إلى غرفة الانتظار. يمكنك إما قبولها على الفور أو النقر على "انظر غرفة الانتظار".سيعرض لك الشريط الجانبي بعد ذلك كل من ينتظر دخول الاجتماع ؛ يمكنك بعد ذلك إما قبولهم أو إزالتهم من غرفة الانتظار (ومن أي فرصة لدخول الاجتماع) أو إرسال رسالة إليهم.قد تكون الحاجة إلى الموافقة على كل من يريد الانضمام أمرًا صعبًا للتعامل معه ، خاصة إذا كنت تتوقع الكثير من الأشخاص ، ولكنه سيضمن أن أي شخص يظهر في اجتماعك ينتمي بالفعل إلى هناك.LOCK DOWN ، لا تشارك ، اطردهمهناك ميزات أمان أخرى يمكنك الاستفادة منها لحماية نفسك والمشاركين الآخرين.إذا كنت تعرف بالضبط من ينتمي إلى اجتماعك ، وكلهم موجودون هناك ، يمكنك قفل الاجتماع بالنقر على رابط "الأمان" أسفل الشاشة واختيار "تأمين الاجتماع". بمجرد القيام بذلك ،حتى الشخص الذي لديه معرف الاجتماع وكلمة المرور لا يمكنه الدخول.باستخدام القائمة نفسها ، قد تكون فكرة جيدة أيضًا ، خاصة إذا كنت تعقد اجتماعًا مع الكثير من الأشخاص ، لإلغاء تحديد "مشاركة الشاشة". إذا سمح لحسن الحظ شخصًا يعني تعطيل الاجتماع بمشاركة شاشته ، فيمكنه جعل الأمور غير مريحة للغاية لبقية المشاركين. (إذا كان المشترك في مرحلة ما لديه حاجة مشروعة لمشاركة شاشته ، يمكنك إعادة المشاركة في أي وقت.)إذا بدأ أحد المشتركين في التصرف بشكل خاطئ ولكنك لا تريد بالضرورة طردهم (أو تريد مناقشة ما ستحصل عليه في عيد ميلادهم) ، يمكنك إعادتهم إلى غرفة الانتظار. انقر على أيقونة "إدارة المشاركين" أسفل الشاشة ، وابحث عن اسم المشارك في اللوحة الجانبية الناتجة ، ثم انقر على "المزيد"> "وضع في غرفة الانتظار". لن يتمكن المشارك بعد ذلك من الوصول إلى الاجتماع ؛ في الواقع ، سيعودون إلى غرفة الانتظار حتى تقرر السماح لهم بالعودة.بالطبع ، يمكنك طرد شخص ما من الاجتماع تمامًا باستخدام نفس القائمة المنسدلة والنقر على "إزالة". إذا أصبح ذلك ضروريًا ، فربما يكون من الجيد أن يتم قفل الاجتماع حتى لا يتمكنوا من العودة مرة أخرى.