فيديو.. مايكروسوفت تنشأ وحدة تحكم Xbox One X تتوهج في الظلام

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فيديو.. مايكروسوفت تنشأ وحدة تحكم Xbox One X تتوهج في الظلام

أنشأت مايكروسوفت Microsoft وحدة تحكم Xbox One X ذات الإصدار المحدود والتي تم تصميمها في موضوع Cyberpunk 2077.



تتضمن وحدة التحكم الشارات التي تتوهج في الظلام، ونقش بالليزر، وضوء LED أزرق في الأمام، ولوحات مخصصة، كما أنشأت Microsoft أيضًا وحدة تحكم Xbox One مخصصة للحزمة التي ستكون متاحة في يونيو.



إنه أحد تصميمات Xbox One X المخصصة الأكثر تفصيلاً التي شاهدناها حتى الآن، ويأتي بعد أشهر فقط من قيام Microsoft بإنشاء Xbox تحت عنوان Jordan للترويج.


ستتمكن بالفعل من شراء جهاز Cyberpunk 2077 Xbox One X في يونيو، قبل ثلاثة أشهر من إصدار اللعبة.

يبدو أن المقطع الدعائي لشركة Microsoft لوحدة التحكم، والذي يطلق عليه "1TB Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle"، يتضمن نسخة من اللعبة التي تم إطلاقها في سبتمبر.


على الرغم من أن Microsoft لا تقدم أسعارًا أو تاريخ إصدار دقيق، إلا أن الشركة كانت تمازح وحدة التحكم على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.



حتى أن Microsoft غيرت صفحتها الرئيسية على Xbox لجعلها تبدو "مخترقة" للترويج لحزمة Xbox One X هذه، ويبدو أن المقطع الدعائي قد ظهر قبل وقت قصير من تاريخ 20 أبريل.

المصدر: الوفد

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