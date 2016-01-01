احصل على Just Cause 4 مجاناً مدى الحياة

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احصل على Just Cause 4 مجاناً مدى الحياة

متجر Epic Games أعلن عن اللعبة المجانية لهذا الأسبوع وهي اللعبة الحماسية الرائعة Just Cause 4.

كل ما عليك فعله للحصول على نسخة الحاسب الشخصي من Just Cause 4 مجاناً هو الآتي :

- قم بتحميل Launcher الخاص بـ Epic Games
- سجل عليه سواء بحساب جديد أو حساب سابق
- إذهب إلى المتجر
- إبحث عن لعبة Just Cause 4
- قم بإضافة اللعبة إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك

الآن اللعبة أصبحت ملكاً لك مدى الحياة يمكنك تحميلها والإستمتاع بها في أي وقت تريده، العرض متوفر من اليوم وحتى 23 أبريل أي أمامك حوالي أسبوع لتُضيف اللعبة في المكتبة.

المصدر: جيمرز فيلد

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